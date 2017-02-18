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18:28 (мск), источник: Prokazan.ru

Ильсур Метшин рассказал о планах строительства нового моста через Волгу

Судя по данным генплана Казани, он должен стать продолжением дороги, которая проходит в районе Зеленого бора Лаишевского района республики.

Строительство нового моста через Волгу предусмотрено в Генплане Казани. Об этом в ходе встречи с трудовым коллективом Казанского вертолетного завода рассказал мэр Казани. Ильсур Метшин напомнил, что документ разрабатывается совместно с НИИ «Генплана Москвы», сообщает официальный портал мэрии Казани.

Портал ProKazan.ru изучил генплан Казани, который опубликован на сайте мэрии. Судя по представленным данным, строительство моста планируется в 2021—2050 годах. Новый мост должен стать продолжением дороги, которая проходит в районе Зеленого бора Лаишевского района республики.

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