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19:27 (мск), источник: ЮГА.ру

Власти сообщили о расширении морского порта Тамань

Глава Правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о расширении морского порта Тамань в Краснодарском крае.

Подписанное распоряжение направлено на реализацию новых инвестпроектов и развитие существующей инфраструктуры морского порта Тамань, говорится на сайте Правительства РФ.

В порту планируется построить терминал навалочных грузов мощностью до 35 млн тонн в год, зерновой терминал ООО «Агрохолдинг Тамань», терминал ЗАО «Таманьнефтегаз».

Строительство будет вестись за счет финансирования холдинга АО «ОТЭКО». Принятые решения будут способствовать развитию морского порта Тамань и созданию дополнительных рабочих мест.

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