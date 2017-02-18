Власти сообщили о расширении морского порта Тамань

Подписанное распоряжение направлено на реализацию новых инвестпроектов и развитие существующей инфраструктуры морского порта Тамань, говорится на сайте Правительства РФ.

В порту планируется построить терминал навалочных грузов мощностью до 35 млн тонн в год, зерновой терминал ООО «Агрохолдинг Тамань», терминал ЗАО «Таманьнефтегаз».

Строительство будет вестись за счет финансирования холдинга АО «ОТЭКО». Принятые решения будут способствовать развитию морского порта Тамань и созданию дополнительных рабочих мест.