Скворцова открыла в Симферополе новый сосудистый центр

На строительство центра было затрачено 700 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. В его структуру вошли 15 отделений, которые рассчитаны на 230 койко-мест. Медучреждение укомплектовано новым современным оборудованием.

По мнению Вероники Скворцовой, центр поспособствует снижению смертности крымчан от сосудистых заболеваний. Министр отметила, что в целом по России смертность от сосудистой патологии составляет более 600 случаев на 100 тысяч населения, а в Крыму — 1100.

— Разница примерно в два раза, надо ее быстро нивелировать, — подчеркнула Скворцова.

При этом она отметила, что планируется организовать телемедицинскую связь для оперативных консультаций между специалистами центра и медиками первичных сосудистых отделений в медучреждениях республики.