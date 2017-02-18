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13:59 (мск), источник: "Российская газета"

Скворцова открыла в Симферополе новый сосудистый центр

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и глава Республики Крым Сергей Аксенов приняли участие в открытии Регионального сосудистого центра на базе ГБУЗ РК «РКБ им. Н. А. Семашко» в Симферополе.

На строительство центра было затрачено 700 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов. В его структуру вошли 15 отделений, которые рассчитаны на 230 койко-мест. Медучреждение укомплектовано новым современным оборудованием.

По мнению Вероники Скворцовой, центр поспособствует снижению смертности крымчан от сосудистых заболеваний. Министр отметила, что в целом по России смертность от сосудистой патологии составляет более 600 случаев на 100 тысяч населения, а в Крыму — 1100.

— Разница примерно в два раза, надо ее быстро нивелировать, — подчеркнула Скворцова.

При этом она отметила, что планируется организовать телемедицинскую связь для оперативных консультаций между специалистами центра и медиками первичных сосудистых отделений в медучреждениях республики.

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