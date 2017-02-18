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14:11 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

СБУ обнародовала документы КГБ о замалчивании Голодомора в Украине

В СБУ подчеркнули, что служба «рассекретила все найденные в архиве документы о Голодоморе, они в свободном доступе, с ними работают историки, писатели, граждане, которые ищут правду о своих родственниках».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала архивные документы Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР о сознательном замалчивании советской властью Голодомора в Украине. Материалы размещены на сайте ведомства ко дню рождения исследователя Голодомора Джеймса Мейса, который первым назвал эту трагедию Геноцидом украинского народа.

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«КГБ внимательно следил за исследованиями Голодомора заграницей и докладывал компартийным боссам. В Отраслевом государственном архиве Службы безопасности Украины хранятся уникальные документы за подписью председателя Комитета государственной безопасности Украинской ССР Николая Голушко — информирование ЦК Компартии Украины “О попытках противника активизировать антисоветскую кампанию вокруг так называемого “искусственного голода” в Украине в 1932—1933 годах” и “Об усилении антисоветской шумихи за рубежом в связи с вопросом о массовом голоде на Украине”. На страницах этих документов упоминается Дж. Мейс и его Комиссия, деятельность которых вызвала в СССР предсказуемую панику. Руководитель КГБ пишет об искусственном голоде и украинской трагедии исключительно в кавычках. Вспоминает буржуазные средства массовой информации и зарубежные националистические центры», — говорится в сообщении. СБУ обнародовала документы КГБ о замалчивании Голодомора в УкраинеСБУ обнародовала документы КГБ о замалчивании Голодомора в УкраинеСБУ обнародовала документы КГБ о замалчивании Голодомора в УкраинеСБУ обнародовала документы КГБ о замалчивании Голодомора в УкраинеСБУ обнародовала документы КГБ о замалчивании Голодомора в УкраинеСБУ обнародовала документы КГБ о замалчивании Голодомора в Украине.

«Служба безопасности Украины рассекретила все найденные в архиве документы о Голодоморе, они в свободном доступе, с ними работают историки, писатели, граждане, которые ищут правду о своих родственниках», — отмечается в сообщении.

Также в ведомстве добавляют, что по данному факту было открыто и расследовано уголовное дело, по материалам которого украинский суд поименно назвал виновников Голодомора в Украине — руководителей партийных и советских органов.

Напомним, в декабре прошлого года Верховная Рада Украины на заседании приняла постановление «Об обращении Верховной Рады Украины к демократическим государствам мира относительно признания Голодомора 1932−1933 годов в Украине преступлением геноцида Украинского народа» (№ 3525).

Комментарии
1
конь педальный
Интересно, зачем фразу "СБУ обнародовала документы КГБ о замалчивании Голодомора в Украине" повторили 6 раз? Для тех, кто недопонял?
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