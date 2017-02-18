Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Трамп сделал резкое заявление после обвинений СМИ в адрес Путина
Знаменитая певица разломала полученную награду прямо на сцене
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом
Детство в 90-х: 18 вещей, которые делали нас счастливыми
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Чем занять пустую стену? Идеи пора освежить
Украинский «Тирекс» против «Арматы»: эксперт сравнил танки – СМИ
ВСУ окружили блокадников Донбасса: готовится штурм
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
ПАК ФА окончательно «похоронил» МиГ пятого поколения – СМИ
ВСУ окружили блокадников ДНР: готов штурм – СМИ
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
10Авария на крупнейшей в США плотине
10«День без иммигрантов»
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
9Самый грязный город в мире
20:21 (мск), источник: АиФ Волгоград

На оптимизации администрации Волгограда сэкономят 12 миллионов рублей

В настоящее время в мэрии существует девять комитетов, семь департаментов и аппарат.

Власти планируют сэкономить 12 миллионов рублей на оптимизации мэрии Волгограда, которая подразумевает изменении структуры городской администрации.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской Думе, в настоящее время в мэрии существует девять комитетов, семь департаментов и аппарат. В предлагаемой структуре изменения коснутся четырех структурных подразделений. Так, департамент земельных ресурсов предполагается присоединить к департаменту муниципального имущества. Комитет транспорта и промышленности планируется присоединить к комитету дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды с последующим переименованием в департамент городского хозяйства. Комитет жилищной политики предлагается ликвидировать и его полномочия возложить на комитет социальной поддержки населения с последующим переименованием в комитет жилищной и социальной политики. Департамент экономического развития как самостоятельное юридическое лицо также планируется ликвидировать, а полномочия возложить на аппарат главы администрации Волгограда.

«Как считают специалисты мэрии, это позволит укрупнить структурные подразделения, что в свою очередь предполагает сокращение руководящих должностей и оптимизацию штатной численности. Экономия в результате оптимизации составит, по подсчетам финансистов, 12,1 миллионов рублей», — добавили в гордуме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Рост рубля - удар по экономике». Заявление министра сельского хозяйства удивило россиян
Российские биатлонисты выиграли золото в эстафете на ЧМ
Киев осудил указ Путина о признании документов жителей Донбасса
Меркель заявила о необходимости налаживать отношения с Россией
Лавров заявил о договоренности по поводу встречи Путина и Трампа
Билл Гейтс призвал обложить труд роботов налогами
Число пострадавших при сходе поезда с рельсов в Бельгии возросло
Пуск корабля Dragon отменили за 30 секунд до старта
Спорт
Богатыри земли русской: как 4 человека осчастливили всю страну Мужская сборная России выиграла эстафету на чемпионате мира. Антон Шипулин легко убежал от Фуркада и нахально взял флаг у него перед носом
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Nokia 3310 против новой Nokia 150 Новый кнопочный моноблок Nokia 150. Возвращение легенды? Или нет? Мы сравнили его со «старичком» Nokia 3310, которому недавно стукнуло 16 лет.
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Дешевое жилье в Петербурге сдают от 1000 рублей за ночь
Названы районы Петербурга с популярными новостройками
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь