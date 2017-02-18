На оптимизации администрации Волгограда сэкономят 12 миллионов рублей

Власти планируют сэкономить 12 миллионов рублей на оптимизации мэрии Волгограда, которая подразумевает изменении структуры городской администрации.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в городской Думе, в настоящее время в мэрии существует девять комитетов, семь департаментов и аппарат. В предлагаемой структуре изменения коснутся четырех структурных подразделений. Так, департамент земельных ресурсов предполагается присоединить к департаменту муниципального имущества. Комитет транспорта и промышленности планируется присоединить к комитету дорожного хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды с последующим переименованием в департамент городского хозяйства. Комитет жилищной политики предлагается ликвидировать и его полномочия возложить на комитет социальной поддержки населения с последующим переименованием в комитет жилищной и социальной политики. Департамент экономического развития как самостоятельное юридическое лицо также планируется ликвидировать, а полномочия возложить на аппарат главы администрации Волгограда.

«Как считают специалисты мэрии, это позволит укрупнить структурные подразделения, что в свою очередь предполагает сокращение руководящих должностей и оптимизацию штатной численности. Экономия в результате оптимизации составит, по подсчетам финансистов, 12,1 миллионов рублей», — добавили в гордуме.