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15:54 (мск), источник: Volga News

Губернатор: «Сотрудникам предприятий “АвтоВАЗагрегата”, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, выплатят пособия из облбюджета»

В пятницу, 17 февраля в прямом эфире телеканала «ВАЗ ТВ» губернатор Николай Меркушкин ответил на вопросы телеведущей Ирины Денисовой, а также на звонки телезрителей.

Речь шла о развитии Тольятти, о проектах которые реализуются в городе, и в целом о проблемах, которые волнуют горожан.

Одна из тем, затронутая в рамках эфира, коснулась ситуации вокруг «АвтоВАЗагрегата».

Одна из причин банкротства предприятия, по мнению губернатора, заключается в том, что завод не был своевременно модернизирован. «АвтоВАЗагрегату» была необходима модернизация, чтобы его продукция полностью отвечала требованиям рынка, — отметил глава региона.

Но главной причиной банкротства предприятия, считает Николай Меркушкин, являются личные интересы руководящего состава завода.

«В свое время там менялось руководство, и ему было не до решения проблем людей. Они решали — как выкачать больше денег из компании в короткие сроки. А что будет через несколько лет, никто не задумывался», — констатировал губернатор.

Он напомнил, что правительство Самарской области активно включилось в решение проблем с выплатой долгов по заработной плате сотрудникам «АвтоВАЗагрегата». Долг частного предприятия перед своими сотрудниками в 2016 г., напомним, составлял 143 млн рублей.

«Когда мы встречались с главным акционером “АвтоВАЗагрегата” в Москве, у нас состоялся очень жесткий разговор. Он дал письменную расписку, в которой пообещал выплатить долги людям за собственный счет. Большую часть долгов они выплатили, но, в конечном итоге, предложили объявить их банкротом, так как денег уже не хватало. Оставшиеся долги предлагается гасить за счет продажи имущества», — рассказал губернатор.

У «АвтоВАЗагрегата» есть дочерние предприятия, от которых главные акционеры компании полностью отказались, и предлагают им войти в процедуру банкротства по закону.

«На следующей неделе мы проведем встречу с прокурором Самарской области, обсудим, чтобы в процедуре банкротства были соблюдены все правила о конкурсном управляющем. После того как будет распродано все имущество компании, есть все шансы погасить долги. Прокуратура в этой ситуации должна четко проследить, как будет происходить вывод имущества», — рассказал о дальнейших действиях Николай Меркушкин.

Также, по словам главы региона, семьям сотрудников предприятий, которые оказались в критической финансовой ситуации, будут выплачивать единовременные пособия из областного бюджета в размере 10 тыс. рублей.

Губернатор акцентировал внимание на том, что процедура банкротства может занять продолжительное время. В пример он привел самарский Дом печати, который был разорен десять лет назад. «Дом печати был обанкрочен с серьезными нарушениями закона. Люди, которые там работали, до сих пор не получили заработную плату. Сейчас мы ждем результатов аукциона по этому объекту. Мы будем делать все, чтобы людям были возмещены долги на 100%», — подытожил глава региона.

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