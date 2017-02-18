Лавров заявил, что нужно восстановить военное сотрудничество с НАТО

«Главный мой ответ на ваш вопрос, и я сообщил об этом генеральному секретарю НАТО, заключается в том, чтобы все эти опасения и подозрения снимать, нужно возобновить военное сотрудничество. Йенс Столтенберг в окружении своих заместителей вчера не смог сказать, что к этому НАТО уже готова, а это печально, потому что без практического сотрудничества любые встречи дипломатов никакого добавленного смысла не будут иметь в том, что касается решения проблем безопасности», — сказал Лавров.

Накануне российский министр встретился с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом «на полях» конференции и обсудил текущее состояние и перспективы отношений Россия-НАТО.

Организация Североатлантического договора в 2014 году на фоне кризиса вокруг Украины приостановила практическое сотрудничество с Москвой, сохранив при этом политический диалог на уровне послов и выше. Заседания Совета Россия — НАТО, не проводившиеся два года, возобновились в апреле 2016 года.

Согласно новой концепции внешней политики России, Москва намерена выстраивать отношения с альянсом с учетом степени его готовности к равноправному партнерству.