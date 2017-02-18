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15:44 (мск), источник: РИА Новости

Лавров заявил, что нужно восстановить военное сотрудничество с НАТО

МЮНХЕН, 18 фев — РИА Новости. Необходимо возобновить военное сотрудничество НАТО и России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Источник: РИА Новости

«Главный мой ответ на ваш вопрос, и я сообщил об этом генеральному секретарю НАТО, заключается в том, чтобы все эти опасения и подозрения снимать, нужно возобновить военное сотрудничество. Йенс Столтенберг в окружении своих заместителей вчера не смог сказать, что к этому НАТО уже готова, а это печально, потому что без практического сотрудничества любые встречи дипломатов никакого добавленного смысла не будут иметь в том, что касается решения проблем безопасности», — сказал Лавров.

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Накануне российский министр встретился с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом «на полях» конференции и обсудил текущее состояние и перспективы отношений Россия-НАТО.

Организация Североатлантического договора в 2014 году на фоне кризиса вокруг Украины приостановила практическое сотрудничество с Москвой, сохранив при этом политический диалог на уровне послов и выше. Заседания Совета Россия — НАТО, не проводившиеся два года, возобновились в апреле 2016 года.

Согласно новой концепции внешней политики России, Москва намерена выстраивать отношения с альянсом с учетом степени его готовности к равноправному партнерству.

Комментарии
7
Курс Север!
АБ, ты за бабки здесь "пашешь"? Только новость, и ты уже тут свой ум принёс. Все и в пиндосии и гейропе заборы ставят, а ты тут Российские власти наконец то поняли что нельзя отгораживаться. Ты хоть перечитывай, что кнопкотюкаешь, и процеживай через свой "ум". Или ты так и делаешь? Цедишь?
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А Б
Исходя из заявления Лаврова, можно сделать вывод, что власти РФ наконец-то поняли, что в современном мире невозможно жить, отгородившись железным занавесом от всех остальных стран и блоков. Жить в мире со своими оппонентами всегда лучше, чем пребывать в состоянии войны с ними.
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Vladislav Bychkov
Очередной "пакт Молотова-Риббентропа" намечается?.. Только делим Украину... ..."по-братски", не поровну...
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Мюнхен: Лавров встретился с главой НАТО
© Ньюстюб
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