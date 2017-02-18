Патриарх Кирилл встретился с Куйвашевым и пообещал посетить Средний Урал через год
Патриарх Кирилл 17 февраля встретился со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. Как сообщили Накануне.RU в
Патриарх Кирилл 17 февраля встретился со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. Как сообщили Накануне.RU в
Встреча состоялась в Патриаршей резиденции в Чистом переулке. Ежегодно в июле в Екатеринбурге проводятся «Царские дни» — памятные мероприятия, посвященные последнему российскому императору Николаю II и его семье. В ночь с 16 на 17 июля 2018 года исполнится 100 лет со дня мученической кончины святых Царственных страстотерпцев.
Губернатор пригласил предстоятеля Русской Церкви принять участие в программе «Царских дней» в 2018 году. Патриарх Кирилл дал на это предварительное согласие.
В официальных сообщениях при этом не упоминается, обсуждались ли планы строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге — проект вызывает большой общественный резонанс, в народе прозван «храмом на воде»