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19:55 (мск), источник: Nakanune.ru

Патриарх Кирилл встретился с Куйвашевым и пообещал посетить Средний Урал через год

Патриарх Кирилл 17 февраля встретился со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе патриарха, он пообещал посетить Свердловскую область через год — в годовщину кончины Николая II.

Встреча состоялась в Патриаршей резиденции в Чистом переулке. Ежегодно в июле в Екатеринбурге проводятся «Царские дни» — памятные мероприятия, посвященные последнему российскому императору Николаю II и его семье. В ночь с 16 на 17 июля 2018 года исполнится 100 лет со дня мученической кончины святых Царственных страстотерпцев.

Губернатор пригласил предстоятеля Русской Церкви принять участие в программе «Царских дней» в 2018 году. Патриарх Кирилл дал на это предварительное согласие.

В официальных сообщениях при этом не упоминается, обсуждались ли планы строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге — проект вызывает большой общественный резонанс, в народе прозван «храмом на воде» из-за того, что сооружение собираются построить в акватории городского пруда.

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