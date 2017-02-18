Патриарх Кирилл встретился с Куйвашевым и пообещал посетить Средний Урал через год

Встреча состоялась в Патриаршей резиденции в Чистом переулке. Ежегодно в июле в Екатеринбурге проводятся «Царские дни» — памятные мероприятия, посвященные последнему российскому императору Николаю II и его семье. В ночь с 16 на 17 июля 2018 года исполнится 100 лет со дня мученической кончины святых Царственных страстотерпцев.

Губернатор пригласил предстоятеля Русской Церкви принять участие в программе «Царских дней» в 2018 году. Патриарх Кирилл дал на это предварительное согласие.