Губернатор Назаров в свой выходной выслушал жителей Любинского района
18 февраля глава Омской области совершил рабочую поездку в Любинский район. Селяне обратились к губернатору за помощью в решении самых разных вопросов.
18 февраля глава Омской области совершил рабочую поездку в Любинский район. Селяне обратились к губернатору за помощью в решении самых разных вопросов.
В частности, губернатор Виктор Назаров поручил главе Любинского района Абаю Ракимжанову не позднее первого марта возобновить доступ в сеть Интернет всем сельским библиотекам. Все условия для доступа к электронным информационным ресурсам в районах давно созданы. Как оказалось, не все районы Омсокй области справляются с возложенными на них обязанностями
Со своей стороны Виктор Назаров пообещал помочь муниципалитету справиться с этой задачей, предусмотрев выделение недостающих средств. Минкульту и Минфину будет поручено решить вопрос софинансирования этого направления.
Кроме того, Губернатор рассмотрит возможность привлечения областного и федерального финансирования на строительство крытого хоккейного корта в поселке Красный Яр в 2018 году. С просьбой об этом на личном приеме к Виктору Назарову обратился местный житель Евгений Еськов. В свою очередь глава Любинского района подтвердил готовность софинансировать и этот проект, уточняет
В ходе приёма было также принято решение выделить уже в этом году средства на ямочный ремонт дороги Любинский — Большаковка, плановый ремонт которой предусмотрен программой дорожного строительства на 2018 год.
По окончании приёма губернатор и глава Любинского района обсудили рабочие вопросы. Абай Ракимжанов, в частности, доложил руководителю региона Виктору Назарову обстановку с организацией вывоза снега и подготовкой к паводку. Сейчас местные власти активно вовлекают в вывоз снега собственников земельных участков и частных домовладений. Поселения усиленно работают над задачей отвода вешних вод: роют канавы. С этим планируют справиться до 20 марта.