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20:06 (мск), источник: СуперОмск

Губернатор Назаров в свой выходной выслушал жителей Любинского района

18 февраля глава Омской области совершил рабочую поездку в Любинский район. Селяне обратились к губернатору за помощью в решении самых разных вопросов.

В частности, губернатор Виктор Назаров поручил главе Любинского района Абаю Ракимжанову не позднее первого марта возобновить доступ в сеть Интернет всем сельским библиотекам. Все условия для доступа к электронным информационным ресурсам в районах давно созданы. Как оказалось, не все районы Омсокй области справляются с возложенными на них обязанностями из-за дефицита финансов. Вот и в Любинском районе на 2016 год в местном бюджете предусмотрели средства, но хватило их на подключение только центральных библиотек. Остальные сельские учреждения уже год как не имеют такой возможности.

Со своей стороны Виктор Назаров пообещал помочь муниципалитету справиться с этой задачей, предусмотрев выделение недостающих средств. Минкульту и Минфину будет поручено решить вопрос софинансирования этого направления.

Кроме того, Губернатор рассмотрит возможность привлечения областного и федерального финансирования на строительство крытого хоккейного корта в поселке Красный Яр в 2018 году. С просьбой об этом на личном приеме к Виктору Назарову обратился местный житель Евгений Еськов. В свою очередь глава Любинского района подтвердил готовность софинансировать и этот проект, уточняет пресс-служба областного правительства.

В ходе приёма было также принято решение выделить уже в этом году средства на ямочный ремонт дороги Любинский — Большаковка, плановый ремонт которой предусмотрен программой дорожного строительства на 2018 год.

По окончании приёма губернатор и глава Любинского района обсудили рабочие вопросы. Абай Ракимжанов, в частности, доложил руководителю региона Виктору Назарову обстановку с организацией вывоза снега и подготовкой к паводку. Сейчас местные власти активно вовлекают в вывоз снега собственников земельных участков и частных домовладений. Поселения усиленно работают над задачей отвода вешних вод: роют канавы. С этим планируют справиться до 20 марта.

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