Россия официально признала документы жителей Донбасса

Источник: РИА "Новости"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин подписал указ о признании в Российской Федерации документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сообщила пресс-служба главы государства. Как говорится в документе, решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».

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«Установить, что временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений в РФ признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях», — говорится в указе. Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, смогут въезжать в Россию без оформления виз на основании удостоверяющих личность документов, выданных фактически действующими на этих территориях властями.

Правительству РФ поручено принять необходимые меры по реализации президентского указа. Он вступает в силу со дня его подписания

О том, что в России фактически признаются паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР и что владельцы таких документов могут пользоваться услугами российских железных дорог, авиакомпаний и гостиниц, в начале февраля писал РБК.

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