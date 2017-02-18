Россия официально признала документы жителей Донбасса
Обладатели выданных в ЛНР и ДНР документов смогут по ним беспрепятственно ездить в Россию.
Обладатели выданных в ЛНР и ДНР документов смогут по ним беспрепятственно ездить в Россию.
Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин подписал указ о признании в Российской Федерации документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сообщила
Как говорится в документе, решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».
«Установить, что временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений в РФ признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях», — говорится в указе.
Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, смогут въезжать в Россию без оформления виз на основании удостоверяющих личность документов, выданных фактически действующими на этих территориях властями.
О том, что в России фактически признаются паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР и что владельцы таких документов могут пользоваться услугами российских железных дорог, авиакомпаний и гостиниц, в начале февраля писал РБК.
Комментируя это сообщение,
«Это не официальное признание паспортов, речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса», — сказал Песков.
Он пояснил, что у таких лиц приходят в негодность действующие украинские паспорта, и у них нет возможности получить