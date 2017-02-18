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17:24 (мск), источник: Интерфакс

Россия официально признала документы жителей Донбасса

Обладатели выданных в ЛНР и ДНР документов смогут по ним беспрепятственно ездить в Россию.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU — Президент Владимир Путин подписал указ о признании в Российской Федерации документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, сообщила пресс-служба главы государства.

Как говорится в документе, решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».

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«Установить, что временно, на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений в РФ признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях», — говорится в указе.

Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей, смогут въезжать в Россию без оформления виз на основании удостоверяющих личность документов, выданных фактически действующими на этих территориях властями.

Правительству РФ поручено принять необходимые меры по реализации президентского указа. Он вступает в силу со дня его подписания

О том, что в России фактически признаются паспорта жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР и что владельцы таких документов могут пользоваться услугами российских железных дорог, авиакомпаний и гостиниц, в начале февраля писал РБК.

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Комментируя это сообщение, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия официально не признавала паспорта лиц, проживающих на территории непризнанных республик Донбасса.

«Это не официальное признание паспортов, речь идет об отдельных решениях, которые могли приниматься муниципальными, местными органами власти, а также различными компаниями, исходя исключительно из гуманитарных соображений, руководствуясь необходимостью действительно гуманитарной помощи этим людям, которые проживают в районах Донбасса», — сказал Песков.

Он пояснил, что у таких лиц приходят в негодность действующие украинские паспорта, и у них нет возможности получить какие-либо иные документы.

Комментарии
107
Евгений Краснов
Чья бы корова мычала! Уж кто кто обострил ситуацию так это укропы! Украины уже и не существувет, остался лишь ее облик, а ДНР и ЛНР будут процветать и развиваться дальше, у них уже своя экономика. А с терористами нет никакого договора имеется в виду киевской хунтой!
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Игорь Баранов
Донецкая народная республика Российской Федерации!
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А Б
Сделано то, чего делать нельзя было ни в коем случае. Похоже, власти РФ закусили удила и сознательно идут на резкое обострение ситуации на востоке Украины, а также на отношения с центральной украинской властью. Ещё одно подтверждение неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства.
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В ДНР начали выдавать паспорта
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