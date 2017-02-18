Белорусские десантники прибыли на учения в Псковскую область

МИНСК, 18 фев — Sputnik. Торжественная встреча белорусских военнослужащих, прибывших на тактические учения, прошла в Пскове, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российско-белорусские тактические учения пройдут с 28 февраля по 4 марта на базе 76 десантно-штурмовой дивизии ВДВ России.

«В ходе брифинга военные представители командования Псковского соединения ВДВ и глава прибывшей делегации из Беларуси обсудят спланированные мероприятия подготовки подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь для участия в тактическом учении Воздушно-десантных войск», — говорится в сообщении.