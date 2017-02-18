Белорусские десантники прибыли на учения в Псковскую область
В ходе учений белорусские и российские десантники будут выполнять
В ходе учений белорусские и российские десантники будут выполнять
МИНСК, 18 фев — Sputnik. Торжественная встреча белорусских военнослужащих, прибывших на тактические учения, прошла в Пскове, говорится в сообщении Минобороны РФ.
«В ходе брифинга военные представители командования Псковского соединения ВДВ и глава прибывшей делегации из Беларуси обсудят спланированные мероприятия подготовки подразделения сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь для участия в тактическом учении
В ходе учений российские и белорусские десантники «будут выполнять