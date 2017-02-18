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17:52 (мск), источник: Ictv.ua

Путин признал паспорта «ДНР» и «ЛНР» и другие документы

Россия официально признала действительность паспортов «ДНР» и «ЛНР», а также других документов, удостоверяющих личность.

Соответствующий указ уже подписал президент РФ Владимир Путин.

Кроме паспортов, также признаются действительными «документы», удостоверяющие личность, документы об образовании и о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств.

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