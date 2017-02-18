Путин признал паспорта «ДНР» и «ЛНР» и другие документы

Соответствующий указ уже подписал президент РФ Владимир Путин.

Кроме паспортов, также признаются действительными «документы», удостоверяющие личность, документы об образовании и о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств.