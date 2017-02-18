Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Чуркин вступил в перепалку с американцами по поводу Крыма
Лаврова возмутило произошедшее на встрече с госсекретарем США
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
В ДНР взорвали командира батальона «Сомали» Гиви Подробности, первые версии убийства, видео из Донецка
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
Украинский «Тирекс» против «Арматы»: эксперт сравнил танки – СМИ
ВСУ окружили блокадников Донбасса: готовится штурм
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
«Трагедия МиГ 1.44»: СМИ о провале первого российского стелса
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
14В США прошла самая престижная выставка собак
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
10Авария на крупнейшей в США плотине
18:31 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Мюнхене проходит встреча глав МИД «нормандской четверки»

Главной темой встречи министров иностранных дел «нормандской четверки» станет очередное обострение в Донбассе и реализация Минских договоренностей.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В Мюнхене проходит встреча министров иностранных дел «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия).

В переговорах принимают участие руководители внешнеполитических ведомств четырех стран Павел Климкин, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эйро и Сергей Лавров.

Главной темой, как ожидается, станет очередное обострение в Донбассе и реализация Минских договоренностей.

Ранее сообщалось, что на министерскую встречу «нормандского формата» в Мюнхене отведен один час. Об этом заявил РИА Новости источник в немецкой дипломатической делегации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Евкуров: если бы натовцы сунулись, мы бы открыли огонь
Российские биатлонисты выиграли золото в эстафете на ЧМ
Путин подписал указ о признании выданных в Донбассе паспортов
Меркель заявила о необходимости налаживать отношения с Россией
Лавров призвал восстановить военное сотрудничество России с НАТО
Билл Гейтс призвал обложить труд роботов налогами
В Бельгии поезд сошел с рельсов
SpaceX перенесла полет на Марс на 2020 год
Спорт
Богатыри земли русской: как 4 человека осчастливили всю страну Мужская сборная России выиграла эстафету на чемпионате мира. Антон Шипулин легко убежал от Фуркада и нахально взял флаг у него перед носом
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Nokia 3310 против новой Nokia 150 Новый кнопочный моноблок Nokia 150. Возвращение легенды? Или нет? Мы сравнили его со «старичком» Nokia 3310, которому недавно стукнуло 16 лет.
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
Как одеваются в скандинавских странах (фото) О скандинавском стиле рассказали креативный директор журнала из Швеции, блогер из Норвегии и студентка из Дании.
Дети
Киану Ривз объяснил, почему никогда не станет отцом Известный актер сделал откровенное признание.
Все о ремонте
Как узкую кухню сделать удобной: идеи и советы
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Топ-8 отделочных материалов для ванной
Как оборудовать удобную гардеробную?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь