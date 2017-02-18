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17:59 (мск), источник: РБК - Украина

Путин подписал указ о временном признании «документов» ДНР/ЛНР

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о временном признании «документов» так называемых «Донецкой/Луганской народных республик (ДНР/ЛНР). Об этом в Тwitter сообщает российский журналист Дмитрий Смирнов.

Источник: РИА "Новости"

Так, согласно сообщению, указ признает такие «документы», выданные в самопровозглашенных «республиках», как «паспорта», «свидетельства» о рождении и браке, номера машин.

«Путин подписал указ о “временном признании” документов, выданных гражданам ДНР-ЛНР: паспорта, свидетельства о рождении и браке, номера машин», — написал он.

«В Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях», — говорится в тексте указа.

Кроме того, отмечается, что граждане Украины, проживающие на оккупированном Донбассе, могут пересекать границу с РФ на основании «документов», выданных в ДНР/ЛНР.

Напомним, ранее сообщалось, что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ранее сообщал, что Россия никогда не признавала и не признает на официальном уровне «паспорта» так называемых ДНР и ЛНР.

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