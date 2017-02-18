Путин подписал указ о временном признании «документов» ДНР/ЛНР

«Путин подписал указ о “временном признании” документов, выданных гражданам ДНР-ЛНР: паспорта, свидетельства о рождении и браке, номера машин», — написал он.

Так, согласно сообщению, указ признает такие «документы», выданные в самопровозглашенных «республиках», как «паспорта», «свидетельства» о рождении и браке, номера машин.

«В Российской Федерации признаются действительными документы, удостоверяющие личность, документы об образовании и (или) о квалификации, свидетельства о рождении, заключении (расторжении) брака, перемене имени, о смерти, свидетельства о регистрации транспортных средств, регистрационные знаки транспортных средств, выданные соответствующими органами (организациями), фактически действующими на территориях указанных районов, гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на этих территориях», — говорится в тексте указа.

Кроме того, отмечается, что граждане Украины, проживающие на оккупированном Донбассе, могут пересекать границу с РФ на основании «документов», выданных в ДНР/ЛНР.