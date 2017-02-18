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18:29 (мск), источник: Sputnik.md

О чем говорили Лавров и Галбур в Мюнхене

Вице-премьер, министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрей Галбур встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым в Мюнхене.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. На полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу состоялась встреча вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрея Галбура с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«На полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрея Галбура провел дискуссию со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Обсуждались последние события и перспективы двустороннего политического диалога», — сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Очередная Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 17 по 19 февраля. В ее работе принимают участие свыше 500 высокопоставленных политиков и экспертов со всего мира. Программа конференции посвящена ключевым проблемам мировой политики, участники конференции сосредоточатся на обсуждении «будущего трансатлантических отношений и НАТО после прихода к власти президента США Дональда Трампа и состоянии сотрудничества внутри ЕС в сфере безопасности», в центре обсуждения также будет ситуация на Украине, отношения с Россией, война в Сирии, ситуация с безопасностью в азиатско-тихоокеанском регионе, терроризм, кибербезопасность.

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