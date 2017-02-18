О чем говорили Лавров и Галбур в Мюнхене

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. На полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу состоялась встреча вице-премьера, министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрея Галбура с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«На полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрея Галбура провел дискуссию со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Обсуждались последние события и перспективы двустороннего политического диалога», — сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.