О чем говорили Лавров и Галбур в Мюнхене

КИШИНЕВ, 18 фев — Sputnik. На полях Мюнхенской конференции по безопасности в субботу состоялась встреча
«На полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Андрея Галбура провел дискуссию со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Обсуждались последние события и перспективы двустороннего политического диалога», — сообщили в
Очередная Мюнхенская конференция по безопасности проходит с 17 по 19 февраля. В ее работе принимают участие свыше 500 высокопоставленных политиков и экспертов со всего мира. Программа конференции посвящена ключевым проблемам мировой политики, участники конференции сосредоточатся на обсуждении «будущего трансатлантических отношений и НАТО после прихода к власти президента США Дональда Трампа и состоянии сотрудничества внутри ЕС в сфере безопасности», в центре обсуждения также будет ситуация на Украине, отношения с Россией, война в Сирии, ситуация с безопасностью в