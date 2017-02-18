Бортник: главные причины ЧП в энергетике — истерика и деньги

По мнению политолога, директора Украинского института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, в вопросе ЧП есть две составляющие.

«Первая — деньги. Вторая — истерика, проистекающая из денег», — отметил эксперт.

Он рассказал, что сегодня угольная схема в Украине «заместила собой традиционную для Украины нефтегазовую схему», на которой поднялись большинство украинских газовых олигархов, начиная с Лазоренко, а сегодня «та же самая фактически схема была запущена на угле».

«По нашим оценкам, разница между ценой, по которой уголь покупается в Донецке и Луганске и оприходывается в Украине, в год составляет 6 миллиардов гривен. Коллеги называют 10, 15 миллиардов — даже больше. Необходимо еще учесть заработки на тарифах ЖКХ», — сообщил Бортник.