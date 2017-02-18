Рева: Пенсионеры смогут «докупить» отсутствующий стаж

«Встав перед необходимостью провести актуализацию выплат, любое правительство попадает в ситуацию, когда ему надо принимать принципиальные решения и повышать пенсии только тем, кто их заработал. Не все же эти 12 млн пенсионеров имеют полный стаж. В реальной актуализации нуждаются около 6 млн из 12», — заявил Рева.

По словам министра, с точки зрения пиар-эффекта наиболее эффективным было бы просто поднять всем пенсии на 200 грн, однако подобное решение было бы несправедливым.

«Мы должны дать сигнал и тем, кто взносов не платит, что в будущем они потеряют шанс на достойное пенсионное обеспечение», — отметил он.

Как отмечает издание, это не значит, что пенсии тех, кому не хватает стажа, будут заморожены, однако выплаты им будут подниматься на минимальном уровне, в качестве индексации на уровень инфляции.

«При этом отсутствующий стаж можно будет, по словам министра, докупить, заплатив в фонд взносы за недостающие годы работы. Вот только много ли будет тех, кто готов на склоне лет выложить кругленькую сумму за достойное пенсионное обеспечение? Десять отсутствующих лет стажа при минимальном взносе в 704 грн обойдутся в 85 тыс., а гарантировать будут только получение минимальной же пенсии. В итоге те, кто заплатить сможет, охотнее потратят имеющиеся средства на себя, минуя Пенсионный фонд, а те, кто не накопил, обрекаются на нищенское существование», — пишет издание.