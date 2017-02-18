«Нормандская четверка» не будет расширена, США на это согласились, — Габриэль

Формат «нормандской четверки» (Украина, ФРГ, Франция, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе не будет расширен. Об этом заявил журналистам глава МИД Германии Зигмар Габриэль по итоге встречи министров, сообщают «Українські новини».

«Мы разговаривали с (государственным секретарем США, — ред.) Рексом Тиллерсоном. Мы четко договорились, что должен быть тесный контакт с США. Мы думаем, что этот существующий формат необходимо сохранять, и США на это согласились», — отметил он.

При этом Габриэль подчеркнул, что альтернатива договоренностям, достигнутым в Минске, отсутствует.

По его словам, следующая встреча министров состоится «в течение нескольких недель». «Мы будем говорить о политическом процессе, что будет самым тяжелым, но без режима тишины и отвода вооружений мы не сможем его начать», — добавил он.

Ранее Габриэль отметил, что министры иностранных дел стран нормандской четверки договорились о доступе к удерживаемым на Донбассе лицам Международного комитета Красного Креста (МККК).