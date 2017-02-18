Главы ДНР и ЛНР прокомментировали признание Россией паспортов республик

В заявлении главы ЛНР Игоря Плотницкого, опубликованном на официальном сайте самопровозглашенной республики, говорится, что это судьбоносное решение.

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прокомментировали указ президента России Владимира Путина о признании документов жителей ДНР и ЛНР.

Это очередное доказательство того, что республика состоялась как государство. Сегодняшний день еще на один шаг приблизил республику к мировому признанию нашего суверенитета

Комментарий главы ДНР Александра Захарченко приводит агентство «РИА Новости». В беседе с агентством он заявил, что указ президента о признании документов, выданных ДНР является «еще одним свидетельством того, что Россия поддерживала и будет поддерживать право своих соотечественников бороться за свою жизнь, свою культуру, свой язык и, в конце концов, за свои честь и достоинство».

Если Родина-мать громко и смело поддерживает нашу борьбу, значит наша борьба — справедлива. Значит, наши жертвы не напрасны

В своем заявлении Захарченко также выразил благодарность и признательность России за данный указ. Ранее полпред ДНР Денис Пушилин также заявил, что ДНР благодарна России за признание документов самопровозглашенной республики.

В субботу, 18 февраля, Путин подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. В указе говорится, что документы признаются «временно, на период до политического урегулирования ситуации» в отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.