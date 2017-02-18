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19:30 (мск), источник: РБК

Главы ДНР и ЛНР прокомментировали признание Россией паспортов республик

Главы ДНР и ЛНР отреагировали на указ президента России о признании паспортов самопровзглашенных республик. Игорь Плотницкий отметил, что «республика состоялась», Александр Захарченко сказал, что «наши жертвы не напрасны».

Источник: РИА "Новости"

Главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик прокомментировали указ президента России Владимира Путина о признании документов жителей ДНР и ЛНР.

В заявлении главы ЛНР Игоря Плотницкого, опубликованном на официальном сайте самопровозглашенной республики, говорится, что это судьбоносное решение.

Это очередное доказательство того, что республика состоялась как государство. Сегодняшний день еще на один шаг приблизил республику к мировому признанию нашего суверенитета
Игорь ПлотницкийГлава ЛНР

Комментарий главы ДНР Александра Захарченко приводит агентство «РИА Новости». В беседе с агентством он заявил, что указ президента о признании документов, выданных ДНР является «еще одним свидетельством того, что Россия поддерживала и будет поддерживать право своих соотечественников бороться за свою жизнь, свою культуру, свой язык и, в конце концов, за свои честь и достоинство».

Если Родина-мать громко и смело поддерживает нашу борьбу, значит наша борьба — справедлива. Значит, наши жертвы не напрасны
Александр ЗахарченкоГлава ДНР
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В своем заявлении Захарченко также выразил благодарность и признательность России за данный указ. Ранее полпред ДНР Денис Пушилин также заявил, что ДНР благодарна России за признание документов самопровозглашенной республики.

В субботу, 18 февраля, Путин подписал указ о признании документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины. В указе говорится, что документы признаются «временно, на период до политического урегулирования ситуации» в отдельных территориях Донецкой и Луганской областей.

Комментарии
13
Виталий Козлов
АБ ты настолько предсказуем как твоя Хохляндия! Ты б нового чего ляпнул, или помолчал уже! Иди на укропские порталы неси ерись свою!
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А Б
Вряд ли можно было ожидать от этих сепаратистов чего-то иного. Один принял наихудшее из всех возможных решений, другие ему поддакнули. Однако на деле всё будет не так просто. Это очередное обострение отношений в Украине и подтверждение статуса изгоя для РФ.
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Евгений Краснов
Молодцы ребята побеждаете правду!
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