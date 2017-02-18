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20:32 (мск), источник: Интерфакс

Порошенко назвал признание Россией документов ДНР и ЛНР «доказательством оккупации»

Украинский президент обвинил Москву в нарушении норм международного права.

Источник: AP 2017

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU — Президент Украины Петр Порошенко заявил, что решение России о признании документов самопровозглашенных республик Донбасса нарушает нормы международного права.

«Для меня это является очередным доказательством и российской оккупации, и нарушения Россией международного права», — сказал Порошенко по итогам встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом.

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Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что подписав указ о признании паспортов и других документов ЛНР и ДНР, президент России юридически признал квазигосударственные группировки и вышел из минского процесса.

В самопровозглашенных республиках, напротив, приветствовали решение российского президента. В частности, в ЛНР назвали указ Путина о документах республик Донбасса шагом к мировому признанию ЛНР и ДНР.

Сегодня президент Владимир Путин подписал указ о признании в Российской Федерации документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как говорится в документе, решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».

Комментарии
4
канитель родимая
Параша сегодня на хряпается горилки с горя
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Берёзка
Абама ушел, Меркель готовится к выборам стараясь притереться потеплением к России... и поплакаться то Парашенко не кому
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Виталий Козлов
Петя беги ныть бабуле в жилетку!
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