Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Чуркин вступил в перепалку с американцами по поводу Крыма
Доллар резко подорожал после заявления Орешкина
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Арендаторам жилья дадут налоговые льготы
Поклонники комментируют цветущий вид похудевшей Польны - СМИ
Спецназ ВСУ окружил блокадников Донбасса – СМИ
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Летающий авианосец: в России создают «правнука Кузнецова» – СМИ
«Разочарование»: боец ВСУ о настроениях украинцев
Фото дня: в гараже нашли очень редкий «Рафик»
5 новых способов владения машиной
Фоторепортажи
10Ежегодный Венецианский карнавал
9Самый грязный город в мире
8В Новой Зеландии на берег выбросились более 400 китов
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
12:05 (мск), источник: Вести - Калининград

Антон Алиханов о новых фасадах «хрущёвок» в Калининграде

Антон Алиханов в эксклюзивном интервью ГТРК «Калининград» рассказал о своём отношении к калининградским «хрущёвкам», которые стали знамениты на всю страну после реставрации.

Пятиэтажки обрели принципиально новый облик.

Николай Долгачёв, директор ГТРК «Калининград»:

— На этой неделе калининградцы увидели, что визуально меняется к Чемпионату мира по футболу. Например, на Ленинском проспекте два дома, фасады отреставрированы. Многим нравится, действительно стали красивыми здания, кто-то шутит, что это всё-таки «хрущевки» с неким новым видом. Как к этому относитесь? И что будет дальше? Будем продолжать такую работу по Ленинскому проспекту?

Антон Алиханов, врио губернатора Калининградской области:

— Конечно, мне нравится. А вот эти вот шутки относительно того, что это «хрущёвки».. Ну да, это «хрущевки», только вот посмотрите как они должны выглядеть на самом деле. Мы сейчас работаем с МАРХИ, Московским архитектурным институтом, они готовят паспорта фасадов, и мы в этом году на Ленинском проспекте ещё 12 домов планируем сделать. Не будем повторять ровно такие же стилистические решения, МАРХИ как раз нам готовит очень интересные варианты. Я «предпроекты» видел, очень будет красиво. Мы получим хорошую пешеходную зону. Там еще много вопросов. Это растяжки, вопросы с рекламой. Наконец-то у нас появится возможность всё комплексно решить.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Известный спортсмен избил бывшую жену из-за алиментов
Известная актриса задолжала более полумиллиона долларов
Парень скончался у аптеки из-за отказа в продаже лекарства
Американский сенатор заявил о возможных новых санкциях против РФ
Гройсман заявил об информационной атаке РФ из-за успехов Украины
США перебросили в Южно-Китайское море авианосную ударную группу
Лавров назвал условие отмены виз для граждан Грузии
Минобороны РФ проводит в Арктике испытания новой военной техники
В Ираке началось освобождение Западного Мосула от террористов ИГ
Поединок Федора Емельяненко с американцем отменен
Спорт
Богатыри земли русской: как 4 человека осчастливили всю страну Мужская сборная России выиграла эстафету на чемпионате мира. Антон Шипулин легко убежал от Фуркада и нахально взял флаг у него перед носом
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Nokia 3310 против новой Nokia 150 Новый кнопочный моноблок Nokia 150. Возвращение легенды? Или нет? Мы сравнили его со «старичком» Nokia 3310, которому недавно стукнуло 16 лет.
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Арендаторам жилья продоставят налоговые льготы
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Младенца забрали из семьи из-за нестандартных взглядов отца Органы опеки решили, что пребывание с родителями может быть для малыша опасным, так как его папа не является сторонником грудного вскармливания.  
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь