Антон Алиханов о новых фасадах «хрущёвок» в Калининграде
Антон Алиханов в эксклюзивном интервью ГТРК «Калининград» рассказал о своём отношении к калининградским «хрущёвкам», которые стали знамениты на всю страну после реставрации.
Антон Алиханов в эксклюзивном интервью ГТРК «Калининград» рассказал о своём отношении к калининградским «хрущёвкам», которые стали знамениты на всю страну после реставрации.
Пятиэтажки обрели принципиально новый облик.
Николай Долгачёв, директор ГТРК «Калининград»:
— На этой неделе калининградцы увидели, что визуально меняется к Чемпионату мира по футболу. Например, на Ленинском проспекте два дома, фасады отреставрированы. Многим нравится, действительно стали красивыми здания,
Антон Алиханов, врио губернатора Калининградской области:
— Конечно, мне нравится. А вот эти вот шутки относительно того, что это «хрущёвки».. Ну да, это «хрущевки», только вот посмотрите как они должны выглядеть на самом деле. Мы сейчас работаем с МАРХИ, Московским архитектурным институтом, они готовят паспорта фасадов, и мы в этом году на Ленинском проспекте ещё 12 домов планируем сделать. Не будем повторять ровно такие же стилистические решения, МАРХИ как раз нам готовит очень интересные варианты. Я «предпроекты» видел, очень будет красиво. Мы получим хорошую пешеходную зону. Там еще много вопросов. Это растяжки, вопросы с рекламой.