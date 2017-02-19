Антон Алиханов о новых фасадах «хрущёвок» в Калининграде

Пятиэтажки обрели принципиально новый облик.

Николай Долгачёв, директор ГТРК «Калининград»:

— На этой неделе калининградцы увидели, что визуально меняется к Чемпионату мира по футболу. Например, на Ленинском проспекте два дома, фасады отреставрированы. Многим нравится, действительно стали красивыми здания, кто-то шутит, что это всё-таки «хрущевки» с неким новым видом. Как к этому относитесь? И что будет дальше? Будем продолжать такую работу по Ленинскому проспекту?



Антон Алиханов, врио губернатора Калининградской области: