Не самый «крутой перец»: Аваков прокомментировал перестрелку военных в Харькове
Министр объяснил, как будет реагировать на альтернативные подразделения.
Министр объяснил, как будет реагировать на альтернативные подразделения.
— Даже если человек является героем войны, недопустимо, чтобы он бегал по городу с оружием, доказывая так свое мнение, — так министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал перестрелку между военными в Харькове в ночь на 18 февраля, пишет
«Это ненормально, даже если ты герой войны, бегать по жилому кварталу Харькова с оружием и рассказывать, что ты самый “крутой перец”, круче, чем другие ребята в камуфляже», — сказал он.
Министр подчеркнул, что, к сожалению, в Украине стало трендом присваивание людьми в форме права силы.
Он добавил, что никто не должен присваивать государственные функции регулирования порядка в стране.
«Если полицейский, нацгвардеец или военный поступает
Он заявил, что не будет терпеть на улице ни одного альтернативного подразделения, которое присваивает себе право регулировать порядок, используя оружие, камуфляж и самодельный шеврон.