Не самый «крутой перец»: Аваков прокомментировал перестрелку военных в Харькове

— Даже если человек является героем войны, недопустимо, чтобы он бегал по городу с оружием, доказывая так свое мнение, — так министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал перестрелку между военными в Харькове в ночь на 18 февраля, пишет Интерфакс-Украина.

«Это ненормально, даже если ты герой войны, бегать по жилому кварталу Харькова с оружием и рассказывать, что ты самый “крутой перец”, круче, чем другие ребята в камуфляже», — сказал он.

Министр подчеркнул, что, к сожалению, в Украине стало трендом присваивание людьми в форме права силы.