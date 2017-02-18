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20:33 (мск), источник: Обозреватель

Не самый «крутой перец»: Аваков прокомментировал перестрелку военных в Харькове

Министр объяснил, как будет реагировать на альтернативные подразделения.

Источник: Reuters

— Даже если человек является героем войны, недопустимо, чтобы он бегал по городу с оружием, доказывая так свое мнение, — так министр внутренних дел Арсен Аваков прокомментировал перестрелку между военными в Харькове в ночь на 18 февраля, пишет Интерфакс-Украина.

«Это ненормально, даже если ты герой войны, бегать по жилому кварталу Харькова с оружием и рассказывать, что ты самый “крутой перец”, круче, чем другие ребята в камуфляже», — сказал он.

Министр подчеркнул, что, к сожалению, в Украине стало трендом присваивание людьми в форме права силы.

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Он добавил, что никто не должен присваивать государственные функции регулирования порядка в стране.

«Если полицейский, нацгвардеец или военный поступает как-то не так, мы знаем, как с ним разбираться — он несет ответственность за то оружие, которое держит в руках, ему делегированы государственные функции. Никто другой эти функции присвоить не может. Если кто-то выходит на улицу и говорит: “Я никому не верю, я главный, я вершу правосудие”, то он нарушитель. Не потому, что он говорит “снести власть”, а потому что он нарушает фундаментальные устои и правила жизни цивилизованного общества», — объяснил Аваков.

Он заявил, что не будет терпеть на улице ни одного альтернативного подразделения, которое присваивает себе право регулировать порядок, используя оружие, камуфляж и самодельный шеврон.

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