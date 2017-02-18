«Нормандская четверка» договорилась о перемирии в Донбассе с 20 февраля
Согласно информации, все стороны договорились использовать свое влияние, чтобы реализовать договоренность, принятую на уровне контактной группы два дня назад.
Согласно информации, все стороны договорились использовать свое влияние, чтобы реализовать договоренность, принятую на уровне контактной группы два дня назад.
КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что министры «нормандской четверки» договорились использовать влияние на стороны конфликта в Донбассе, чтобы восстановить режим прекращения огня в рамках ранее принятых договоренностей.
«Нам удалось достичь нескольких договоренностей.
Он добавил, что речь идет о «восстановлении режима прекращения огня с 20 февраля».
Министерская встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) прошла в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности и длилась около часа. В переговорах принимали участие руководители внешнеполитических ведомств четырех стран: Сергей Лавров, Зигмар Габриэль,
На заседании контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины в минувшую среду было достигнуто соглашение об отводе тяжелых вооружений до 20 февраля.
Ранее сообщалось, что министры иностранных дел