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20:58 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

«Нормандская четверка» договорилась о перемирии в Донбассе с 20 февраля

Согласно информации, все стороны договорились использовать свое влияние, чтобы реализовать договоренность, принятую на уровне контактной группы два дня назад.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что министры «нормандской четверки» договорились использовать влияние на стороны конфликта в Донбассе, чтобы восстановить режим прекращения огня в рамках ранее принятых договоренностей.

«Нам удалось достичь нескольких договоренностей. Во-первых, все стороны договорились использовать свое влияние, чтобы реализовать договоренность, принятую на уровне контактной группы два дня назад», — сказал Габриэль после завершения встречи «нормандского формата» на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Он добавил, что речь идет о «восстановлении режима прекращения огня с 20 февраля».

Министерская встреча «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) прошла в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности и длилась около часа. В переговорах принимали участие руководители внешнеполитических ведомств четырех стран: Сергей Лавров, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эйро и Павел Климкин. Главной темой было очередное обострение в Донбассе и реализация минских договоренностей.

На заседании контактной группы в Минске по урегулированию ситуации на востоке Украины в минувшую среду было достигнуто соглашение об отводе тяжелых вооружений до 20 февраля.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран-участниц «нормандского формата» призвали прекратить торговую блокаду Донбасса.

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