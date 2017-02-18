Признание РФ документов ЛДНР противоречит логике «Минска-2» — Климкин

Ранее в субботу Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

«Этот указ фундаментально противоречит логике самих минских договоренностей», — сказал Климкин в субботу журналистам в ходе Мюнхенской конференции, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Он добавил, что украинская сторона прекрасно понимает, «зачем это сделано», и если бы узнал об этом решении до проведения встречи глав МИД «нормандской четверки», которая в субботу прошла в Мюнхене, то «по-другому отреагировал на то, что происходит».

Как заявил в связи с указом глава МИД РФ Сергей Лавров, в его тексте «черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями», а действовать он будет до тех пор, «пока не будут выполнены минские договоренности».