МИД Украины осуждает указ Путина о признании документов жителей Донбасса

В субботу президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании в России документов, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, до политического урегулирования ситуации в этих районах.

«В Украине решительно осуждают и не признают принятия Кремлем указа о признании так называемых документов, выданных на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», — говорится в заявлении.

В МИД Украины расценивают данное решение России, «как де-факто признание нелегальных органов власти в Донбассе». Украинский МИД считает, что РФ «в очередной раз нарушает государственный суверенитет и территориальную целостность Украины, свои международные обязательства, фундаментально нарушает минские договоренности».

При этом украинская сторона призывает международных партнеров «усилить давление на Россию с целью неуклонного выполнения ею минских договоренностей и возврата в международное правовое поле».

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя указ, заявил, что он будет действовать, пока не будут выполнены минские договоренности. Он подчеркнул, что «в указе черным по белому написано, что руководствуемся мы при этом исключительно гуманитарными соображениями».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что указ ни в коей мере не говорит о признании Россией независимости ДНР и ЛНР, это временная мера, вызванная тем, что власти Украины перестали выдавать документы жителям Донбасса.