Reuters: ФБР ведет три расследования по поводу приписываемых РФ кибератак

Согласно сведениям Reuters, подразделение ФБР в Питтсбурге выясняет, кто взломал компьютеры Национального комитета Демократической партии (НКДП) в 2015 и 2016 годах. В июле прошлого года на сайте организации WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная из систем комитета, это привело к громкому скандалу, ряд руководителей НКДП был вынужден уйти в отставку. Как отметили источники агентства, сотрудники бюро пока не собрали достаточно материалов, чтобы выдвинуть против кого-либо официальные обвинения.

По сведениям его источников из числа бывших и действующих чиновников, независимые друг от друга разбирательства ведутся подразделениями ФБР в Питтсбурге (штат Пенсильвания), Сан-Франциско (штат Калифорния) и Вашингтоне. Официальные представители бюро пока не ответили на запрос ТАСС прокомментировать данную информацию.

Подразделение в Сан-Франциско рассчитывает установить личность хакера по прозвищу Guccifer 2.0. Он якобы похитил письма с почтового ящика Джона Подесты, который был руководителем предвыборного штаба кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон.

Сотрудники бюро в американской столице на основе разведывательных данных, в том числе полученных от информаторов и путем перехвата неких сообщений, пытаются выявить наличие финансовых связей между окружением президента США Дональда Трампа и физическими и юридическими лицами в России. Какими именно, не уточняется.

О кибератаках

Власти США не раз обвиняли Россию в причастности к кибератакам в отношении американских организаций, хотя и не приводили доказательств на этот счет. Под этим предлогом Вашингтон 29 декабря прошлого года объявил о введении санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.