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23:05 (мск), источник: ТАСС

Reuters: ФБР ведет три расследования по поводу приписываемых РФ кибератак

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Сотрудники ФБР США ведут не менее трех расследований по поводу приписываемых России хакерских атак против американских организаций. Об этом сообщило агентство Reuters.

Источник: AP 2017

По сведениям его источников из числа бывших и действующих чиновников, независимые друг от друга разбирательства ведутся подразделениями ФБР в Питтсбурге (штат Пенсильвания), Сан-Франциско (штат Калифорния) и Вашингтоне. Официальные представители бюро пока не ответили на запрос ТАСС прокомментировать данную информацию.

Три подразделения

Согласно сведениям Reuters, подразделение ФБР в Питтсбурге выясняет, кто взломал компьютеры Национального комитета Демократической партии (НКДП) в 2015 и 2016 годах. В июле прошлого года на сайте организации WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная из систем комитета, это привело к громкому скандалу, ряд руководителей НКДП был вынужден уйти в отставку. Как отметили источники агентства, сотрудники бюро пока не собрали достаточно материалов, чтобы выдвинуть против кого-либо официальные обвинения.

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Подразделение в Сан-Франциско рассчитывает установить личность хакера по прозвищу Guccifer 2.0. Он якобы похитил письма с почтового ящика Джона Подесты, который был руководителем предвыборного штаба кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон.

Сотрудники бюро в американской столице на основе разведывательных данных, в том числе полученных от информаторов и путем перехвата неких сообщений, пытаются выявить наличие финансовых связей между окружением президента США Дональда Трампа и физическими и юридическими лицами в России. Какими именно, не уточняется.

О кибератаках

Власти США не раз обвиняли Россию в причастности к кибератакам в отношении американских организаций, хотя и не приводили доказательств на этот счет. Под этим предлогом Вашингтон 29 декабря прошлого года объявил о введении санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ. Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя новые санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.

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