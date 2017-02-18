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18 февраля, источник: "РИА Новости" Украина

Климкин не исключил встречи «нормандской четверки» через 5−6 недель

Как заявил Климкин, временные рамки встречи «нормандской четверки» не определены. По словам главы МИД Украины, «будем смотреть, насколько удачно нам удастся в ближайшие дни поработать».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Новая встреча «нормандской четверки» может состояться через пять-шесть недель. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Как сообщается, это будет зависеть от результативности работы сторон.

«Все, о чем мы смогли договориться (на встрече в субботу — Ред.), что наши представители, возможно, на уровне политических директоров, соберутся в ближайшее время и продолжат интенсивную дискуссию», — сказал Климкин журналистам в Мюнхене в субботу.

По его словам, обсуждалась также возможность проведения новой встречи на уровне глав МИД, но сроки ее проведения пока не известны.

«Мы также договорились, что возможно через пять-шесть недель — это будет вопрос, насколько мы будем готовы к такой встрече, — еще раз встретиться, возможно, на уровне министров. Пока что временные рамки этой встречи не определены, будем смотреть, насколько удачно нам удастся в ближайшие дни поработать», — сказал Климкин.

Ранее глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль заявил, что министры «нормандской четверки» договорились использовать влияние на стороны конфликта в Донбассе, чтобы восстановить режим прекращения огня в рамках ранее принятых договоренностей.

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