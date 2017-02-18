Лавров назвал условие отмены виз для граждан Грузии

Министр назвал возможность возвращения безвизового режима с Грузией сложным вопросом и отметил, что его «немножко странновато» обсуждать в условиях отсутствия дипломатических отношений с Тбилиси. «Но это также связано с необходимостью обеспечить безопасность, когда не только Центральная Азия, но и Закавказье становится маршрутом, который пытаются использовать боевики и экстремисты», — заметил Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что говорить об облегчении визового режима можно будет после решения указанных проблем за счет налаживания взаимодействия между правоохранительными органами России и Грузии. Он также обратил внимание на то, что между двумя странами растет товарооборот, увеличивается количество авиарейсов, а граждане Грузии «практически по любому поводу» могут посещать Россию.

В декабре 2016 года президент РФ Владимир Путин не исключил возобновления безвизового режима для граждан Грузии, отметив, что Москва видит «определенные сигналы» со стороны Тбилиси. При этом он указал на необходимость нормализации сотрудничества между правоохранительными органами и спецслужбами двух стран.

Дипотношения между Россией и Грузией были разорваны в 2008 году. Это произошло после того, как Абхазия и Южная Осетия объявили о выходе из состава Грузии, а Россия признала их независимость. Визовый режим между двумя странами был введен в 2000 году по инициативе Москвы, которая считала необходимым защитить границы от террористов, базирующихся в Панкисском ущелье. В феврале 2009 года президент Грузии Михаил Саакашвили в одностороннем порядке отменил визовый режим для граждан России.