Гройсман заявил об информационной атаке России из-за успехов Украины

«То, как в последнее время разворачиваются события, свидетельствует, что против Украины началась новая интенсивная информационная атака… Разрушение украинского государства — вот цель этих атак. Почему именно сейчас? Потому что на фоне падения ВВП России в 2016 году на 0,2 процента украинская экономика начинает оживать и дает рост 2,2 процента», — написал он.

Экономические успехи Украины, по мнению Гройсмана, представляют «серьезную угрозу» для России. Поэтому сейчас Москва, как утверждает премьер, пытается «отрицать и преуменьшать любые сдвиги» в положении дел на Украине, «сея негатив и играя на настроениях людей, которым сегодня непросто».

3 февраля о том, что стабилизация украинской экономики раздражает Россию, заявил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев. Он также обвинил Москву в том, что она якобы пытается «дискредитировать Украину и ее успехи» с целью лишить ее поддержки Запада.

Днем ранее президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с венгерским премьером Виктором Орбаном отметил, что причиной обострения конфликта в Донбассе послужила нужда Киева в финансовой помощи и желание украинских властей представить себя жертвой в глазах европейских партнеров. Российский лидер добавил, что к возобновлению боевых действий также привели и внутренние факторы на Украине, в том числе неудачи власти в социальной и экономической политике.

В 2015 году украинская экономика сократилась на 9,9 процента, в 2014-м — на 6,6 процента. По итогам 2016 года ВВП Украины, по предварительным данным, вырос более чем на 2 процента.

В 2014 году ВВП России вырос на 0,6 процента, в 2015 году сократился на 3,7 процента, в 2016-м — на 0,2 процента.