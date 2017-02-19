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02:29 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Белый дом назвал кандидатов на пост советника президента США по нацбезопасности

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер анонсировал переговоры президента США Дональда Трампа с кандидатами на должность советника по национальной безопасности — они состоятся 19 февраля. Об этом сообщает Reuters.

Источник: Reuters

Среди кандидатов — исполняющий обязанности советника президента по национальной безопасности Кит Келлогг, бывший постпред США в ООН Джон Болтон, генерал-лейтенант Герберт Макмастер, начальник Военной академии в Вест-Пойнте Роберт Каслен.

Напомним, бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку после того, как его заподозрили в дезинформации коллег о своих переговорах с российским послом Сергеем Кисляком. Господин Флинн признался, что обсуждал с господином Кисляком тему санкций, хотя ранее и в Белом доме, и в Кремле это категорически отрицали. Позднее стало известно, что Майкла Флинна могут привлечь к ответственности за дачу ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР).

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