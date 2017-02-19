Белый дом назвал кандидатов на пост советника президента США по нацбезопасности

Среди кандидатов — исполняющий обязанности советника президента по национальной безопасности Кит Келлогг, бывший постпред США в ООН Джон Болтон, генерал-лейтенант Герберт Макмастер, начальник Военной академии в Вест-Пойнте Роберт Каслен.

Напомним, бывший советник по нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку после того, как его заподозрили в дезинформации коллег о своих переговорах с российским послом Сергеем Кисляком. Господин Флинн признался, что обсуждал с господином Кисляком тему санкций, хотя ранее и в Белом доме, и в Кремле это категорически отрицали. Позднее стало известно, что Майкла Флинна могут привлечь к ответственности за дачу ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР).