Трамп: публикующие ложную информацию американские СМИ ответят за это

Об этом хозяин Белого дома заявил в субботу во время выступления в американском городе Мельборн (штат Флорида).
«СМИ — это большая часть проблемы, они являются элементом коррумпированной системы», — отметил американский лидер. Он также заверил: «Я никогда не позволю, чтобы СМИ, которые лгут людям, это сошло с рук. У них собственные цели, которые не совпадают с вашими», — подчеркнул президент США, обращаясь к сторонникам.
Трамп считает, что «бесчестные СМИ не хотят говорить правду». Он также заявил о намерении обращаться к сторонниками без их посредничества.
В последние дни Трамп регулярно критикует многие из ведущих средств массовой информации, в том числе телекомпании CNN, NBC, CBS, ABC, а также газету The New York Times. В четверг Трамп на