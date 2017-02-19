Трамп: публикующие ложную информацию американские СМИ ответят за это

Об этом хозяин Белого дома заявил в субботу во время выступления в американском городе Мельборн (штат Флорида).

«СМИ — это большая часть проблемы, они являются элементом коррумпированной системы», — отметил американский лидер. Он также заверил: «Я никогда не позволю, чтобы СМИ, которые лгут людям, это сошло с рук. У них собственные цели, которые не совпадают с вашими», — подчеркнул президент США, обращаясь к сторонникам.

Трамп считает, что «бесчестные СМИ не хотят говорить правду». Он также заявил о намерении обращаться к сторонниками без их посредничества.