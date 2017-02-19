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02:33 (мск), источник: ТАСС

Трамп: публикующие ложную информацию американские СМИ ответят за это

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп намерен добиться того, чтобы СМИ, которые, по его мнению, публикуют материалы, не соответствующие действительности, понесли за это ответственность.

Источник: AP 2017

Об этом хозяин Белого дома заявил в субботу во время выступления в американском городе Мельборн (штат Флорида).

«СМИ — это большая часть проблемы, они являются элементом коррумпированной системы», — отметил американский лидер. Он также заверил: «Я никогда не позволю, чтобы СМИ, которые лгут людям, это сошло с рук. У них собственные цели, которые не совпадают с вашими», — подчеркнул президент США, обращаясь к сторонникам.

Трамп считает, что «бесчестные СМИ не хотят говорить правду». Он также заявил о намерении обращаться к сторонниками без их посредничества.

В последние дни Трамп регулярно критикует многие из ведущих средств массовой информации, в том числе телекомпании CNN, NBC, CBS, ABC, а также газету The New York Times. В четверг Трамп на пресс-конференции, отвечая на очередной вопрос журналистов об отставке его помощника по национальной безопасности Майкла Флинна, вновь упрекнул СМИ в тиражировании ложных новостей, указав также на незаконность утечек информации.

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