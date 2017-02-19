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03:50 (мск), источник: ТАСС

США создадут в Сирии зоны безопасности за счет стран Персидского залива

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США планируют создать в Сирии так называемые зоны безопасности, чтобы положить конец масштабному притоку беженцев на Запад.

Об этом заявил в субботу в Мелборне (штат Флорида) на митинге перед многочисленными сторонниками президент США Дональд Трамп.

«Что я хочу сделать, так это создать зоны безопасности в Сирии и других местах, чтобы они (то есть местное население) могли оставаться там и жить в безопасности», — отметил американский лидер. «Мы создадим зоны безопасности, — утверждал Трамп. — Мы сделаем так, что страны (Персидского) залива заплатят за эти зоны».

По словам руководителя вашингтонской администрации, он хочет реализовать такие замыслы, чтобы не приходилось «принимать огромное число (беженцев) — десятки тысяч человек». «Мы ничего об этих людях не знаем», — подчеркнул Трамп.

При этом он заверил, что новое американское правительство хочет, чтобы в Соединенные Штаты прибывали иммигранты. «Мы хотим, чтобы к нам приезжали. Но мы хотим видеть тех, кто нас любит, тех, кто… чтит традиции нашей страны», — сказал президент.

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