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11:43 (мск), источник: ТАСС

США перебросили в Южно-Китайское море авианосную ударную группу

В качестве кораблей, входящих в группу, в сообщении пресс-службы американских ВМС названы только Carl Vinson и эсминец Wayne E. Meyer класса Arleigh Burke.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США направили в Южно-Китайское море авианосец Carl Vinson и корабли сопровождения. Об этом сообщила в субботу, 18 февраля, пресс-служба американских ВМС.

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По ее свидетельству, эта авианосная ударная группа (АУГ) «начала рутинные операции в Южно-Китайском море 18 февраля». В заявлении пресс-службы ВМС в качестве кораблей, входящих в АУГ, отправленную в Южно-Китайское море, названы только Carl Vinson и эсминец Wayne E. Meyer класса Arleigh Burke, оснащенный многоцелевым зенитно-ракетным комплексом Aegis.

До прибытия в регион корабли и самолеты этой АУГ проводили учения с целью повышения слаженности действий и боевой готовности «в районе Гавайев и острова Гуам». Затем группа осуществила заход на Гуам и «проводила операции в Филиппинском море». По словам командующего АУГ контр-адмирала Джеймса Килби, эти учения последних нескольких недель «улучшили (ее) эффективность и боеготовность».

Мы настроены на демонстрацию этих возможностей, одновременно укрепляя существующие прочные отношения с союзниками, партнерами и друзьями в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе
Джеймс КилбиКонтр-адмирал, командующий АУГ

В соответствии с данными, изложенными ВМС, в предыдущий раз авианосец Carl Vinson дислоцировался в западной части Тихого океана в 2015 году и тогда проводил совместные учения с Малайзией в Южно-Китайском море. Впервые же Carl Vinson пришел в Южно-Китайское море в 1983 году. С тех пор у него состоялось 16 таких походов.

Комментарии
7
вася полянский
китайсам угрожают огромной лодкой! полтора миллиарда камней в секунду страшное орудие китайсов
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woodyM®SailorАВ
у них бензин дешевый,че не покататься то ))
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А Б
Помимо рутинных операций в Южно-Китайском море, пребывание авианосной ударной группы США в этом регионе, может преследовать следующие цели. Контроль ситуации в регионе в связи с активизацией КНДР действий, направленных на демонстрацию своих возросших военных возможностей и увеличению в связи с этим потенциальной угрозы для Южной Кореи, являющейся союзником США. Поддержка другого своего союзника в регионе - Японии, в связи с непрекращающимся, тлеющим конфликтом с КНР по поводу принадлежности спорных островов Сенкаку.
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