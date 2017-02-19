США перебросили в Южно-Китайское море авианосную ударную группу
В качестве кораблей, входящих в группу, в сообщении
В качестве кораблей, входящих в группу, в сообщении
ВАШИНГТОН, 19 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США направили в
По ее свидетельству, эта авианосная ударная группа (АУГ) «начала рутинные операции в
До прибытия в регион корабли и самолеты этой АУГ проводили учения с целью повышения слаженности действий и боевой готовности «в районе Гавайев и острова Гуам». Затем группа осуществила заход на Гуам и «проводила операции в Филиппинском море». По словам командующего АУГ
Мы настроены на демонстрацию этих возможностей, одновременно укрепляя существующие прочные отношения с союзниками, партнерами и друзьями в Индо-Азиатско-Тихоокеанском регионе
В соответствии с данными, изложенными ВМС, в предыдущий раз авианосец Carl Vinson дислоцировался в западной части Тихого океана в 2015 году и тогда проводил совместные учения с Малайзией в