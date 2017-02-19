США перебросили в Южно-Китайское море авианосную ударную группу

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. США направили в Южно-Китайское море авианосец Carl Vinson и корабли сопровождения. Об этом сообщила в субботу, 18 февраля, пресс-служба американских ВМС.

По ее свидетельству, эта авианосная ударная группа (АУГ) «начала рутинные операции в Южно-Китайском море 18 февраля». В заявлении пресс-службы ВМС в качестве кораблей, входящих в АУГ, отправленную в Южно-Китайское море, названы только Carl Vinson и эсминец Wayne E. Meyer класса Arleigh Burke, оснащенный многоцелевым зенитно-ракетным комплексом Aegis.