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05:21 (мск), источник: Интерфакс

Британские СМИ обвинили Россию в организации переворота в Черногории

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU — В Лондоне считают, что за попыткой прошлогоднего переворота в Черногории стоят российские власти, пишет воскресный номер британской газеты Sunday Telegraph.

«Мы говорим о заговоре с целью подрыва деятельности или захвата правительства. Трудно представить, что это обошлось без процесса получения соответствующего одобрения», — цитирует издание одного из анонимных источников из числа официальных представителей.

Оно отмечает, что британскими и американскими спецслужбами «собраны доказательства» причастности России «на высоком уровне» к заговору.

Представитель британского МИД, комментируя публикацию газеты, заявила, что спецслужбами Черногории установлено, что в подготовке заговора подозреваются «российские националисты».

«Черногория должна сама провести полноценный, открытый юридический процесс расследования и суд над подозреваемыми в подготовке переворота», — отметила она.

Как сообщалось ранее, специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич, который занимался расследованием обстоятельств попытки срыва прошлогодних парламентских выборов в стране, заявил, что переворот в Черногории готовили некие «российские националисты» и они же планировали убийство премьер-министра Мило Джукановича.

Вместе с тем, он сказал, что у него нет никаких доказательств, что к этому причастны российские власти.

Накануне парламентских выборов 16 октября 2016 года в Черногории была арестована группа из 14 сербов, которая входила в «мощную организацию» из примерно 50 человек, якобы готовившую заговор. По словам властей, группа была организована «русскими националистами».

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