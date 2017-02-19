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06:08 (мск), источник: РИА Новости

Выборы в Эквадоре определят дальнейшую судьбу Джулиана Ассанжа

МЕХИКО, 19 фев — РИА Новости. Дальнейшая судьба основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа во многом будет зависеть от исхода выборов президента в Эквадоре в это воскресенье. Именно в посольстве Эквадора в Лондоне Ассанж скрывается с 2012 года.

Источник: AP 2017

Если официальный Кито в лице главы МИД Гийома Лонга ранее заявлял, что намерен продолжить предоставлять убежище Ассанжу, то правые кандидаты на пост главы Эквадора настроены лишить его такой возможности.

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Так, бывший банкир и представитель правоцентристского альянса «КРЕО-СУМА» Гильермо Лассо пообещал в случае победы попросить Ассанжа покинуть посольство в течение 30 дней. По оценкам аналитиков, именно Лассо является основным конкурентом кандидата от проправительственного блока «Альянс ПАИС» Ленина Морено и имеет все шансы составить ему конкуренцию во втором туре выборов, если такой состоится.

Идущая третьей по популярности среди избирателей, о чем свидетельствуют последние опросы общественного мнения, кандидат от социал-христианской партии Синтия Витери заявила Франс Пресс, что также намерена лишить Ассанжа убежища.

Кандидат от «Альянса ПАИС» Морено не комментировал эту тему, однако ранее МИД страны подчеркивал, что Эквадор продолжит оказывать помощь Ассанжу. В то же время в минувшем ноябре Ассанжу был ограничен доступ в интернет в посольстве Эквадора в Лондоне на время президентских выборов в США, заявил тогда журналистам глава МИД Эквадора Лонг.

Для победы в первом туре кандидат должен набрать либо более 50% голосов, либо не менее 40% голосов, однако при этом варианте он должен опережать своего ближайшего преследователя более чем на 10%. В противном случае 2 апреля этого года состоится второй тур выборов.

Громкий скандал вокруг основателя WikiLeaks разразился после публикации на сайте документов дипломатической службы США в конце ноября 2010 года. Ассанж в настоящее время находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора, где ему было предоставлено политическое убежище. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти которой обвиняют его в преступлениях сексуального характера. Сам основатель WikiLeaks ранее признавался в своих опасениях, что его передадут властям США, где ему может грозить смертная казнь.

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