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10:29 (мск), источник: ДЕЙТА

Визовый режим в Свободном порту Владивосток упростят 22 февраля

Упрощенный визовый режим в Свободном порту Владивосток может быть утвержден Госдумой 22 февраля. Об этом во Владивостоке сообщил ИА Дейта министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«В пятницу Госдума приняла во втором чтении закон об упрощенном визовом режиме в Свободном порту Владивосток. Окончательное чтение запланировано на 22 февраля. Планируется ввести принципиально новый механизм — электронную визу. Это уникальный для России опыт. Важно, чтобы этот механизм заработал к Восточному экономическому форуму, чтобы им смогли воспользоваться участники и гости, прибывающие во Владивосток», — уточнил министр.

Глава Минвостокразвития напомнил, что правительство попросило Госдуму сократить срок внесения поправок в закон об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток.

Упрощенный визовый порядок въезда предназначен для туристов, бизнесменов и инвесторов ряда стран. По словам министра, облегченный въезд позволит снять ограничения для тех, в ком заинтересован Дальний Восток.

«Электронная виза будет выдаваться через Интернет, на сайте МИД. Иностранцу достаточно будет заполнить анкету. В течение четырех дней он получает ответ, и, если ответ положительный, может прилетать в Россию на восемь дней, — отметил министр, — Иностранцы смогут прибыть в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта — Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку».

Говоря о расширении режима Свободного порта на Дальнем Востоке, министр напомнил о поручении президента по итогам второго Восточного экономического форума, прошедшего в 2016 году, рассмотреть расширение территорий, относящихся к зоне действия режима порто-франко. Сейчас целесообразность расширения территорий Свободного порта обсуждается с главами дальневосточных регионов. По словам Александра Галушки, два дальневосточных региона — Хабаровский край и Камчатка — просят расширить границы действия порто-франко, включив в действие режима аэропорты в регионах.

«Мы разговаривали с губернатором Хабаровского края. Конечно же, мы хотели бы перевести Хабаровск в режим действия Свободного порта, чтобы главные воздушные ворота края смогли принимать иностранных туристов и инвесторов по упрощенному визовому режиму. На Камчатке мы также обсуждали расширение границ Свободного порта и планируем включить в режим порто-франко Елизовский район, потому что там тоже есть международный аэропорт. Как показывает международная практика, упрощение визового режима — это увеличение туристического потока», — подчеркнул министр, уточнив, что согласование поправок в закон о расширении территорий Свободного порта завершено.

Как ранее отмечал вице-премьер — полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев, «мы будем продолжать работать каждый день, чтобы готовить новые законы, разрабатывать новые программы, принимать новые решения для развития Дальнего Востока, чтобы он стал удобным, комфортным местом для жизни людей».

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