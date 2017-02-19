Визовый режим в Свободном порту Владивосток упростят 22 февраля

«В пятницу Госдума приняла во втором чтении закон об упрощенном визовом режиме в Свободном порту Владивосток. Окончательное чтение запланировано на 22 февраля. Планируется ввести принципиально новый механизм — электронную визу. Это уникальный для России опыт. Важно, чтобы этот механизм заработал к Восточному экономическому форуму, чтобы им смогли воспользоваться участники и гости, прибывающие во Владивосток», — уточнил министр.

Глава Минвостокразвития напомнил, что правительство попросило Госдуму сократить срок внесения поправок в закон об упрощенном визовом порядке в Свободном порту Владивосток.

Упрощенный визовый порядок въезда предназначен для туристов, бизнесменов и инвесторов ряда стран. По словам министра, облегченный въезд позволит снять ограничения для тех, в ком заинтересован Дальний Восток.

«Электронная виза будет выдаваться через Интернет, на сайте МИД. Иностранцу достаточно будет заполнить анкету. В течение четырех дней он получает ответ, и, если ответ положительный, может прилетать в Россию на восемь дней, — отметил министр, — Иностранцы смогут прибыть в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта — Приморье, Хабаровский край, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку».

Говоря о расширении режима Свободного порта на Дальнем Востоке, министр напомнил о поручении президента по итогам второго Восточного экономического форума, прошедшего в 2016 году, рассмотреть расширение территорий, относящихся к зоне действия режима порто-франко. Сейчас целесообразность расширения территорий Свободного порта обсуждается с главами дальневосточных регионов. По словам Александра Галушки, два дальневосточных региона — Хабаровский край и Камчатка — просят расширить границы действия порто-франко, включив в действие режима аэропорты в регионах.

«Мы разговаривали с губернатором Хабаровского края. Конечно же, мы хотели бы перевести Хабаровск в режим действия Свободного порта, чтобы главные воздушные ворота края смогли принимать иностранных туристов и инвесторов по упрощенному визовому режиму. На Камчатке мы также обсуждали расширение границ Свободного порта и планируем включить в режим порто-франко Елизовский район, потому что там тоже есть международный аэропорт. Как показывает международная практика, упрощение визового режима — это увеличение туристического потока», — подчеркнул министр, уточнив, что согласование поправок в закон о расширении территорий Свободного порта завершено.