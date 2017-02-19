СМИ: подозреваемый в убийстве Ким Чен Нама гражданин КНДР был экспертом по химии

По его данным, в 2000 году указанный человек окончил в КНДР университет, где изучал в том числе медицину. Спустя 10 лет он принимал участие в неких исследованиях в Калькутте, которые продолжались до 2011 года. После этого он возвратился в Пхеньян, а затем получил предложение об устройстве на работу от малайзийской компании, работающей в области информационных технологий.

Как отмечает издание, следствие не спешит делать выводы о том, что задержанный мог участвовать в создании яда, которым, предположительно, был отравлен старший брат северокорейского лидера Ким Чен Ына. В настоящее время его допрашивают с целью выяснения местонахождения еще троих мужчин, которых СМИ называют возможными организаторами покушения.

Правоохранительные органы страны 14 февраля подтвердили смерть Ким Чен Нама, который почувствовал себя плохо в аэропорту Куала-Лумпура и скончался по пути в больницу. По данным полиции, он обратился за помощью к сотрудникам наземных служб с жалобами на сильное головокружение, рассказав, что неизвестный брызнул ему в лицо какой-то жидкостью, после чего скрылся; согласно другой версии, неизвестная женщина поднесла к его лицу пропитанную каким- то веществом ткань. Южнокорейские СМИ сообщали о нападении с использованием отравленных игл. Ни одна из озвученных версий еще не получила официального подтверждения.

По делу задержаны уже четыре человека, в том числе гражданки Вьетнама и Индонезии, считающиеся предполагаемыми исполнителями преступного плана, близкий знакомый одной из них, а также Ли Чхон Чхоль, которого малайзийские СМИ называют одним из предполагаемых организаторов убийства. В настоящее время полиция продолжает поиск еще трех мужчин — возможных организаторов покушения.

Ким Чен Нам — старший сын бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира, рожденный известной северокорейской актрисой Сон Хе Рим. Некоторое время он считался наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя КНДР, однако попал в опалу после попытки въехать в Японию по поддельному паспорту в мае 2001 года и с тех пор проживал за рубежом, в частности в китайском анклаве Макао.