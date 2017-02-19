Бывшему депутату Вороненкову предлагали работу в силовых структурах Украины
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости.
«Да», — ответил депутат в интервью телеканалу «Дождь» на вопрос о том, поступали ли ему
В том числе, как сказал Вороненков, ему предлагалось работать в силовых структурах Украины в качестве «специалиста по России». При этом, какие конкретно силовые ведомства Украины предлагали работу, бывший депутат не уточнил, но признался, что пока ещё не принял предложения.
Ранее и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Вороненков объявлен в розыск в качестве обвиняемого по статьям «Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц» и «Мошенничество».
По данным СМИ, в минувшем году Вороненков вместе с женой, также
Как ранее сообщил зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин, вопрос об исключении из КПРФ
В апреле 2015 года в СК заявляли, что следователи хотят возбудить уголовное дело об афере против Вороненкова. По данным СК, «группой лиц, в которую входили двое бывших сотрудников правоохранительных органов, риелтор и другие соучастники, в 2010—2011 годах совершены преступные действия, в результате которых единственный участник компании “ТОМА” был лишен права собственности на 100% долей в его уставном капитале». Кроме того, подделав документы, соучастники похитили здание стоимостью 127 миллионов рублей, также принадлежавшее указанной организации, полагает следствие. По мнению СК РФ, организатором аферы был Вороненков. Шесть соучастников уже осуждены за мошенничество.
Тогда Следственный комитет направил в Генпрокуратуру необходимые документы для решения вопроса о внесении в Госдуму представления о лишении Вороненкова неприкосновенности.