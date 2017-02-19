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08:37 (мск), источник: РИА Новости

Бывшему депутату Вороненкову предлагали работу в силовых структурах Украины

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, объявленный в федеральный розыск по делу о мошенничестве и находящийся на территории Украины, заявил, что получал предложения работать на украинские силовые структуры.

Источник: РИА Новости

«Да», — ответил депутат в интервью телеканалу «Дождь» на вопрос о том, поступали ли ему какие-либо предложения от украинских силовых структур по поводу работы.

В том числе, как сказал Вороненков, ему предлагалось работать в силовых структурах Украины в качестве «специалиста по России». При этом, какие конкретно силовые ведомства Украины предлагали работу, бывший депутат не уточнил, но признался, что пока ещё не принял предложения.

Видео
Экс-депутат Вороненков объявлен в федеральный розыск

Ранее и.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ СК РФ Светлана Петренко сообщила, что Вороненков объявлен в розыск в качестве обвиняемого по статьям «Организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц» и «Мошенничество».

По данным СМИ, в минувшем году Вороненков вместе с женой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой переехал на Украину и получил там гражданство. Пресса писала, что Вороненков дал показания Генпрокуратуре Украины против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.

Как ранее сообщил зампред ЦК КПРФ Владимир Кашин, вопрос об исключении из КПРФ экс-депутата Вороненкова, который, по данным СМИ, получил гражданство Украины, будет решен на пленуме коммунистической партии в марте.

В апреле 2015 года в СК заявляли, что следователи хотят возбудить уголовное дело об афере против Вороненкова. По данным СК, «группой лиц, в которую входили двое бывших сотрудников правоохранительных органов, риелтор и другие соучастники, в 2010—2011 годах совершены преступные действия, в результате которых единственный участник компании “ТОМА” был лишен права собственности на 100% долей в его уставном капитале». Кроме того, подделав документы, соучастники похитили здание стоимостью 127 миллионов рублей, также принадлежавшее указанной организации, полагает следствие. По мнению СК РФ, организатором аферы был Вороненков. Шесть соучастников уже осуждены за мошенничество.

Тогда Следственный комитет направил в Генпрокуратуру необходимые документы для решения вопроса о внесении в Госдуму представления о лишении Вороненкова неприкосновенности.

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