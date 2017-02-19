Порошенко пригласил вице-президента США посетить Украину

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко пригласил вице-президента США Майка Пенса приехать в Украину с визитом.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

«Президент Украины пригласил вице-президента США посетить Украину с визитом», — написал Цеголко в Twitter в субботу по итогам встречи Порошенко с Пенсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности.