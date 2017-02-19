Слухи о закрытии «Ангарского трамвая» сильно преувеличены — администрация АГО

Начальник Управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации Ангарска Василина Шунова и новый руководитель МУП «Ангарский трамвай» Виктор Загерсон сообщили, что нашумевшая информация о возможном закрытии предприятия, не соответствует действительности. Такое заявление было сделано на собрании общественности, которое проводило местное отделение КПРФ, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Ангарского городского округа.

«У нас нет планов по закрытию предприятия и никогда не было. Проблемы есть. Необходимо ремонтировать пути, вагоны, приобретать новые. Но самостоятельно сделать это муниципалитет не сможет. В этом вопросе мы надеемся на поддержку депутатов Законодательного собрания и Государственной Думы. Субсидия на поддержку деятельности МУП “Ангарский трамвай” в местном бюджете предусмотрена, необходима поддержка из областного и федерального бюджетов», — пояснила Василина Шунова.

По муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса» на 2017−2019 годы впервые с 2010 года предусмотрены средства на капитальный ремонт трамвайных путей в размере 40,9 млн рублей. В рамках программы в 2017 году будет разработана проектно-сметная документация на строительство трамвайных путей на участке от кольцевой развязки в 205-м квартале до улицы Преображенской. Капитальный ремонт трамвайных путей запланирован на самых аварийных участках: от улицы Олега Кошевого до улицы Иркутская, на пересечении Ленинградского проспекта и улицы Социалистической. В прошлом году отремонтирован участок путей по улице Московская.

Также Василина Шунова подчеркнула, что администрация округа, понимая необходимость привлечения пассажиропотока, не поднимает стоимость проезда в трамвае: сегодня она составляет 16 рублей, в автобусах — 20.

В 2016 году, после оборудования трамваев электронными устройствами для учета пассажиров, из областного бюджета МУП «Ангарский трамвай» получил компенсацию за перевозку льготных категорий граждан в размере 15 млн рублей. В 2011—2013 годах сумма компенсации не превышала 300 тысяч рублей.

С 14 февраля к работе приступил новый руководитель муниципального предприятия Виктор Загерсон. На встрече с активистами КПРФ он пояснил, что только начал изучать все аспекты деятельности предприятия, анализировать ситуацию и консультироваться с коллегами. Также новый директор «Ангарского трамвая» сообщил, что дал поручение отделу кадров сделать все возможное для возвращения на предприятие опытных специалистов, которые уволились в тяжелые времена, а также выразил уверенность в том, что администрация округа будет оказывать всестороннюю поддержку с целью вывода «Ангарского трамвая» из кризиса.