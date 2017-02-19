Слухи о закрытии «Ангарского трамвая» сильно преувеличены — администрация АГО
Проблемы предприятия стали темой общественных обсуждений.
Проблемы предприятия стали темой общественных обсуждений.
Начальник Управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи администрации Ангарска Василина Шунова и новый руководитель МУП «Ангарский трамвай» Виктор Загерсон сообщили, что нашумевшая информация о возможном закрытии предприятия, не соответствует действительности. Такое заявление было сделано на собрании общественности, которое проводило местное отделение КПРФ, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«У нас нет планов по закрытию предприятия и никогда не было. Проблемы есть. Необходимо ремонтировать пути, вагоны, приобретать новые. Но самостоятельно сделать это муниципалитет не сможет. В этом вопросе мы надеемся на поддержку депутатов Законодательного собрания и Государственной Думы. Субсидия на поддержку деятельности МУП “Ангарский трамвай” в местном бюджете предусмотрена, необходима поддержка из областного и федерального бюджетов», — пояснила Василина Шунова.
По муниципальной программе «Развитие транспортного комплекса» на 2017−2019 годы впервые с 2010 года предусмотрены средства на капитальный ремонт трамвайных путей в размере 40,9 млн рублей. В рамках программы в 2017 году будет разработана
Также Василина Шунова подчеркнула, что администрация округа, понимая необходимость привлечения пассажиропотока, не поднимает стоимость проезда в трамвае: сегодня она составляет 16 рублей, в автобусах — 20.
В 2016 году, после оборудования трамваев электронными устройствами для учета пассажиров, из областного бюджета МУП «Ангарский трамвай» получил компенсацию за перевозку льготных категорий граждан в размере 15 млн рублей. В 2011—2013 годах сумма компенсации не превышала 300 тысяч рублей.
С 14 февраля к работе приступил новый руководитель муниципального предприятия Виктор Загерсон. На встрече с активистами КПРФ он пояснил, что только начал изучать все аспекты деятельности предприятия, анализировать ситуацию и консультироваться с коллегами. Также новый директор «Ангарского трамвая» сообщил, что дал поручение отделу кадров сделать все возможное для возвращения на предприятие опытных специалистов, которые уволились в тяжелые времена, а также выразил уверенность в том, что администрация округа будет оказывать всестороннюю поддержку с целью вывода «Ангарского трамвая» из кризиса.