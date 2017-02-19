Иракские войска предупредили жителей Мосула о наступлении

Иракские военнослужащие призвали боевиков «ИГИЛ» сложить оружие и сдаться. Иракские самолеты разбросали миллионы листовок над западной частью Мосула, в которых жителей предупреждают о скором наступлении армии на районы города, которые еще находятся под контролем «ИГИЛ», передает Reuters.

В листовках также содержится призыв к террористам сложить оружие и сдаться. Операция по освобождению Мосула началась в конце 2016 года.

За несколько недель иракские военнослужащие, поддерживаемые авиацией антитеррористической коалиции, смогли занять восточные районы и ликвидировать очаги сопротивления боевиков «ИГИЛ» на восточном берегу реки Тигр, которая разделяет Мосул на две части.