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11:47 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Иракские войска предупредили жителей Мосула о наступлении

Иракские войска предупредили жителей Мосула в листовках о скором наступлении.

Источник: Telegraf.com.ua

Иракские военнослужащие призвали боевиков «ИГИЛ» сложить оружие и сдаться. Иракские самолеты разбросали миллионы листовок над западной частью Мосула, в которых жителей предупреждают о скором наступлении армии на районы города, которые еще находятся под контролем «ИГИЛ», передает Reuters.

В листовках также содержится призыв к террористам сложить оружие и сдаться. Операция по освобождению Мосула началась в конце 2016 года.

За несколько недель иракские военнослужащие, поддерживаемые авиацией антитеррористической коалиции, смогли занять восточные районы и ликвидировать очаги сопротивления боевиков «ИГИЛ» на восточном берегу реки Тигр, которая разделяет Мосул на две части.

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