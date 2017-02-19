Руслан Гаттаров: «Мы должны получить сотни тысяч новых предприятий»

Знаете ли вы челябинских Цукербергов или Биллов Гейтсов? Не припомните? Скоро это изменится. По крайней мере, так обещают наши чиновники. Они намерены создать для малого и среднего бизнеса, как уже привыкли говорить, тепличные условия: будут давать кредиты, помогать с юридическими тонкостями и даже выводить на международный рынок. А главное: все это — в одном окне.

Хотят найти наших местных гениев и помочь им сколотить первый миллион. Каким образом? Об этом в эксклюзивном интервью рассказал заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.