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10:58 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Руслан Гаттаров: «Мы должны получить сотни тысяч новых предприятий»

Эксклюзивное интервью заместителя губернатора Челябинской области Руслана Гаттарова.

Источник: ГТРК "Южный Урал"

Знаете ли вы челябинских Цукербергов или Биллов Гейтсов? Не припомните? Скоро это изменится. По крайней мере, так обещают наши чиновники. Они намерены создать для малого и среднего бизнеса, как уже привыкли говорить, тепличные условия: будут давать кредиты, помогать с юридическими тонкостями и даже выводить на международный рынок. А главное: все это — в одном окне.

Хотят найти наших местных гениев и помочь им сколотить первый миллион. Каким образом? Об этом в эксклюзивном интервью рассказал заместитель губернатора Челябинской области Руслан Гаттаров.

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