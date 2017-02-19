Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!»
Трамп сделал резкое заявление после обвинений СМИ в адрес Путина
Экс-депутат: решение о Крыме принял один человек, все были против
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Эрмитаж: от приюта отшельника до одного из лучших музеев мира165 лет назад коллекция шедевров, собранная российскими императорами, была открыта для широкой публики
В Англии младенца изъяли из семьи из-за «нестандартных» взглядов отца
Фигуристы Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали родителями
В Брюсселе открылся подводный ресторан
Чем занять пустую стену? Идеи пора освежить
Спецназ ВСУ окружил блокадников Донбасса: готовится штурм – СМИ
СМИ: корабль РФ с ракетами подошел к берегам США
Собчак против Брежневой: последний шанс
Взрослая дочь Риз Уизерспун затмила ее на красной дорожке
«Трагедия МиГ 1.44»: СМИ о провале первого российского стелса
ВСУ окружили блокадников ДНР: готов штурм – СМИ
АВТОВАЗ вылечил Lada XRAY от «детских болезней»
Eclipse Cross — новый японский кроссовер
Фоторепортажи
12Снежный шторм обрушился на Нью-Йорк
1159-я церемония вручения премии «Грэмми»
10Авария на крупнейшей в США плотине
14В США прошла самая престижная выставка собак
11:16 (мск), источник: 112.ua

ОБСЕ планирует увеличить количество зон разведения в АТО до 20, — Занньер

После продления мандата миссии в марте, как ожидается, в ее составе будут работать около 800 человек.

Источник: 112.ua

После продления мандата миссии ОБСЕ в марте, запланировано увеличение количества зон разведения на Донбассе до 20. Если этого удастся достичь, будет необходимость в увеличении численности наблюдателей миссии. Но пока это не предусмотрено, от ОБСЕ в Украине будет около 800 наблюдателей.

Об этом генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер заявил в интервью агентству «ТАСС».

«Мы подготовили бюджет, представим его странам в течение следующих недель. Мандат истекает в конце марта, и я не ожидаю никаких проблем с продлением. Все стороны дали понять, что поддерживают эту операцию», — заявил Занньер.

Он отметил, что необходимости для увеличения численности наблюдателей до 1 тыс. прямо сейчас нет. «Мы будем “расти” в рамках этого лимита (800 человек), пространство для маневра есть. Например, в районах, контролируемых ополченцами, есть много ограничений передвижения. Я хотел бы иметь там больше людей, но в данных условиях в этом нет смысла», — сказал Занньер.

Читайте также
Нидерланды намерены ратифицировать ассоциацию Украины с ЕС — МИД

Он также сказал, что ситуация на Донбассе не очень хорошая. Нарушения режима тишины есть каждый день.

«Мы обеспокоены также воздействием на гражданское население и инфраструктуру», — подчеркнул генсек ОБСЕ.

Кроме того, по его словам, опасения миссии связаны с тем, что тяжелые вооружения переводятся ближе к линии соприкосновения.

«Если они не отведены, и мы не видим признаков их отвода, то есть возможность для новых крупных инцидентов, как мы видели недавно», — заявил Занньер.

По его словам, нормандский формат будет работать над тем, чтобы разводить вооружения и возвращать их в зоны вывода.

Напомним, 21 сентября 2016 г. в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. В соответствии с рамочным решением о разведении сил и средств, СММ ОБСЕ осуществляет на постоянной основе мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств на согласованных участках разведения. В соответствии с соглашением было осуществлено разведение сил и средств в Золотом и Петровском, однако ОБСЕ до сих пор не имеет полного доступа к этим зонам.

В Станице Луганской провести разведение сил до нынешнего времени было невозможно из-за регулярных обстрелов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
ОБСЕ планирует увеличить количество зон разведения сторон на Донбассе
США ведут три расследования по поводу кибератак
Гройсман заявил об информационной атаке РФ из-за успехов Украины
США могут упростить передачу ракет средней дальности союзникам
Лавров назвал условие отмены виз для граждан Грузии
Минобороны РФ проводит в Арктике испытания новой военной техники
В Ираке началось освобождение Западного Мосула от террористов ИГ
Поединок Федора Емельяненко с американцем отменен
Спорт
Богатыри земли русской: как 4 человека осчастливили всю страну Мужская сборная России выиграла эстафету на чемпионате мира. Антон Шипулин легко убежал от Фуркада и нахально взял флаг у него перед носом
Авто
В Москве протестировали летающий «велосипед» (видео) Российские разработчики представили новую модель пилотируемого дрона Scorpion 3
Hi-Tech
Nokia 3310 против новой Nokia 150 Новый кнопочный моноблок Nokia 150. Возвращение легенды? Или нет? Мы сравнили его со «старичком» Nokia 3310, которому недавно стукнуло 16 лет.
Кино
Новый «Холостяк» Илья Глинников: «Они взяли не того чувака!» Исполнитель роли Глеба Романенко в популярном сериале «Интерны» раскрыл секреты своего участия в шоу о поисках спутницы жизни
Недвижимость
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
В Петербурге проверят работоспособность всех лифтов
Пенсионеров предложили освободить от взносов за капремонт
УК поймали на махинациях со счетами за жилье
Леди
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото) А вам слабо пройти пешком 200 километров, переехать в другую страну, стать художницей или преподавателем йоги?
Дети
Младенца забрали из семьи из-за нестандартных взглядов отца Органы опеки решили, что пребывание с родителями может быть для малыша опасным, так как его папа не является сторонником грудного вскармливания.  
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь