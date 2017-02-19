ОБСЕ планирует увеличить количество зон разведения в АТО до 20, — Занньер

После продления мандата миссии ОБСЕ в марте, запланировано увеличение количества зон разведения на Донбассе до 20. Если этого удастся достичь, будет необходимость в увеличении численности наблюдателей миссии. Но пока это не предусмотрено, от ОБСЕ в Украине будет около 800 наблюдателей.

«Мы подготовили бюджет, представим его странам в течение следующих недель. Мандат истекает в конце марта, и я не ожидаю никаких проблем с продлением. Все стороны дали понять, что поддерживают эту операцию», — заявил Занньер.

Он отметил, что необходимости для увеличения численности наблюдателей до 1 тыс. прямо сейчас нет. «Мы будем “расти” в рамках этого лимита (800 человек), пространство для маневра есть. Например, в районах, контролируемых ополченцами, есть много ограничений передвижения. Я хотел бы иметь там больше людей, но в данных условиях в этом нет смысла», — сказал Занньер.

Он также сказал, что ситуация на Донбассе не очень хорошая. Нарушения режима тишины есть каждый день.

«Мы обеспокоены также воздействием на гражданское население и инфраструктуру», — подчеркнул генсек ОБСЕ.

Кроме того, по его словам, опасения миссии связаны с тем, что тяжелые вооружения переводятся ближе к линии соприкосновения.

«Если они не отведены, и мы не видим признаков их отвода, то есть возможность для новых крупных инцидентов, как мы видели недавно», — заявил Занньер.

По его словам, нормандский формат будет работать над тем, чтобы разводить вооружения и возвращать их в зоны вывода.

Напомним, 21 сентября 2016 г. в Минске было подписано Рамочное соглашение о разведении сил и средств на Донбассе. В соответствии с рамочным решением о разведении сил и средств, СММ ОБСЕ осуществляет на постоянной основе мониторинг и верификацию процесса разведения сил и средств на согласованных участках разведения. В соответствии с соглашением было осуществлено разведение сил и средств в Золотом и Петровском, однако ОБСЕ до сих пор не имеет полного доступа к этим зонам.