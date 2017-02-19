Нидерланды намерены ратифицировать ассоциацию Украины с ЕС — МИД

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Глава нидерландского МИД Берт Кундерс заявил, что правительство Нидерландов настроено завершить процесс ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, говорится в сообщении МИД Украины.

Об этом Кунерс сказал в субботу в ходе встречи с украинским коллегой Павлом Климкиным на полях Мюнхенской конференции.

«Руководитель внешнеполитического ведомства Нидерландов заверил в твердой настроенности нидерландского правительства завершить процесс ратификации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и выразил надежду на положительное голосование в парламенте», — говорится в сообщении МИД Украины по итогам встречи глав МИД двух стран.