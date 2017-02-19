Плахотнюк: Политика в основном сводилась к шоу

Лидер демократов назвал серьезным упущением, что зачастую связь политиков с гражданами близка к нулю. Политика в основном сводилась к шоу, фальшивой борьбе, надуманным проблемам и высокомерию. Именно поэтому реформирование методов осуществления политики жизненно важно, без этого невозможна модернизация страны, уверен Влад Плахотнюк.

Об этом заявил председатель ДПМ Влад Плахотнюк в интервью Игорю Волницкому для «Политического альманаха- 2016».

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Как отметил лидер ДПМ, он сожалеет, что реформу пришлось отложить в связи с президентскими выборами. 2016 год прошел под знаком политического напряжения и популизма, добавил Плахотнюк, но все же отметил и положительную сторону: 2016-й стал первым стабильным годом после долгого периода политических кризисов.

Председатель ДПМ уверен: в 2017-ом жители страны начнут ощущать результаты работы властей. Влад Плахотнюк подчеркнул, что намерен вместе с командой Демпартии провести важные изменения в политике, модернизировать партию и приблизить ее к гражданам.

Прошлый год преподал важные уроки, убежден лидер ДПМ, и каждый, кто усвоит их, только выиграет.