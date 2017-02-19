Американский сенатор заявил о возможных новых санкциях против России

Россия неоднократно опровергала обвинения со стороны США в кибератаках, а также попытках повлиять на выборы. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

МЮНХЕН, 19 фев — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Американский сенатор Крис Мерфи заявил о возможности введения новых санкций в отношении РФ по итогам расследования в конгрессе утверждений о «вмешательстве» в выборы в США.

«Возможно (по итогам расследования в конгрессе) введение санкций помимо тех, которые были наложены еще (Бараком) Обамой», — заявил сенатор, выступая в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств предъявлено не было.