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12:39 (мск), источник: РИА Новости

Американский сенатор заявил о возможных новых санкциях против России

Новые антироссийские санкции могут ввести по итогам расследования в конгрессе утверждений о «вмешательстве» в выборы в США, заявил Крис Мерфи.

Источник: Reuters

МЮНХЕН, 19 фев — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Американский сенатор Крис Мерфи заявил о возможности введения новых санкций в отношении РФ по итогам расследования в конгрессе утверждений о «вмешательстве» в выборы в США.

Россия неоднократно опровергала обвинения со стороны США в кибератаках, а также попытках повлиять на выборы. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

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«Возможно (по итогам расследования в конгрессе) введение санкций помимо тех, которые были наложены еще (Бараком) Обамой», — заявил сенатор, выступая в воскресенье на Мюнхенской конференции по безопасности.

В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за «вмешательство в выборы» и «давление на американских дипломатов», работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств предъявлено не было.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы «абсолютно голословными». По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны, никаких фактов приведено не было. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности, также заявил, что никаких фактов о якобы российском вмешательстве в выборы в США нет.

Комментарии
2
Webflow Pro
Хорошая новость
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Падший Ангел
Колян, спишь? Где твои гневные требования о вводе ответных санкций? Типа, назло врагу, отморожу уши.
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