В регионах Беларуси прошли акции против налога на тунеядство

В Гомеле в шествии участвовали, по оценкам TUT.BY, около тысячи человек. Люди собрались на площади Восстания и отправились на площадь Ленина. Люди растянулись на несколько сотен метров. Они скандировали «Я не тунеядец», «Нет декрету № 3».

В Могилеве и Витебске в центре города собралось по 50−70 человек.

Напомним, вечером 17 февраля в центре Минска в несанкционированном «Марше рассерженных белорусов» приняли участие более двух тысяч человек, которые требовали от властей отменить декрет о тунеядстве, а также другие меры, которые бьют по кошелькам людей. Акция завершилась без серьезных инцидентов.