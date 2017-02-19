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13:29 (мск), источник: Ежедневник.by

В регионах Беларуси прошли акции против налога на тунеядство

В воскресенье, 19 февраля, в областных центрах страны начались акции против налога на тунеядство. Проведение акций не было санкционировано городскими властями.

Источник: Ежедневник.by

В Гомеле в шествии участвовали, по оценкам TUT.BY, около тысячи человек. Люди собрались на площади Восстания и отправились на площадь Ленина. Люди растянулись на несколько сотен метров. Они скандировали «Я не тунеядец», «Нет декрету № 3».

В Могилеве и Витебске в центре города собралось по 50−70 человек.

Напомним, вечером 17 февраля в центре Минска в несанкционированном «Марше рассерженных белорусов» приняли участие более двух тысяч человек, которые требовали от властей отменить декрет о тунеядстве, а также другие меры, которые бьют по кошелькам людей. Акция завершилась без серьезных инцидентов.

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