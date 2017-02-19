Губернатор: «Новая система власти в Тольятти будет более работоспособной»

Срок полномочий действующего мэра Тольятти Сергея Андреева истекает в марте 2017 года. В рамках реформы местного самоуправления городская дума внесла поправки в устав Тольятти и теперь мэр будет определяться конкурсной комиссией и представительным органом власти.

«Как и в других городах Самарской области, в Тольятти создается конкурсная комиссия. Половину комиссии формирует городская дума, вторую половину — областное правительство и губернская дума. В эту комиссию войдут самые авторитетные жители Тольятти», — отметил Николай Меркушкин. В российской практике в большинстве случаев подобные комиссии состоят из шести человек.

В Самаре же, к примеру, численность комиссии составляла 20 человек, не исключено, что и в Тольятти будет столько же, добавил глава региона. «В состав комиссии обязательно будут включены представители общественных организаций, представляющих основные категории населения», — отметил Николай Меркушкин. Комиссия изучит документы всех участников конкурса на замещение должности главы городского округа.

«В конкурсе могут участвовать и три кандидата, и тридцать. У нас есть случаи, когда в регионе конкурсная комиссия 15−17 заявок рассматривала. Затем она выберет двух претендентов и направит их кандидатуры на рассмотрение депутатам городской думы, которые и выберут главу города», — пояснил новую для тольяттинцев процедуру выборов Николай Меркушкин.

Главное преимущество нового порядка избрания — возможность досрочно прекратить полномочия мэра в случае, если он не справляется с возложенными на него обязанностями. «Во всенародном избрании есть много плюсов, но есть и один большой минус. Избрали человека на пять лет и будь готов к тому, что с ним все пять лет работать надо работать. Это закон, даже если он не справляется со своими обязанностями», — сказал Николай Меркушкин.

По новой схеме избрания успешно работают соседние с Самарской областью регионы. При такой системе, подчеркивает губернатор, невозможна конфронтация между областной и городской властью, как это было в Самаре на протяжении 20 лет. «Из-за этого и Самара, и область очень многое потеряли. Теперь такая ситуация невозможна: областная власть напрямую участвует в формировании конкурсной комиссии. Губернатор несет ответственность за работу главы города и глава города это будет понимать. В итоге, областная и городская власти будут работать в унисон», — подчеркнул Николай Меркушкин.

Руководитель области подчеркивает — новая система формирования местной власти дает возможность объединять усилия и эффективно решать те проблемы, которые есть сегодня в Тольятти. «Город сейчас находится на сложном этапе своего развития, на АвтоВАЗе происходят структурные изменения. Я уверен, что новая система местной власти будет более работоспособной, будет меньше политики и популизма и больше конкретных дел», — подчеркнул Николай Меркушкин.

Впоследствии часть полномочий городской администрации будет переданы в районы Тольятти. По аналогии с областным центром в районах Автограда появятся представительные органы, районным администрациям отдадут право формировать собственные бюджеты.

Новыми полномочиями будут наделены и общественные советы микрорайонов. Практика создания общественных советов, как связующего звена между властью и жителями города, впервые была апробирована именно в Тольятти. Теперь, по инициативе Николая Меркушкина, полномочия общественных советов расширят: они будут контролировать капитальный ремонт жилых домов, работу управляющих компаний. «Мы хотим, чтобы усилия власти и общественности были организованы в одном направлении. «Объединившись, сплотившись, мы будем и более организованы, и более результативны», — не сомневается Николай Меркушкин.

При передаче полномочий на места ответственность власти усиливается. «Я очень многого жду от людей, которые сейчас находятся во власти. Пока ещё не все из них добросовестно выполняют свои обязанности. Власть должна быть очень активной, очень эффективной, она должна быть настоящим драйвером развития. И, естественно, люди должны это чувствовать и сами принимать участие в решении разных проблем, особенно вопросов местного значения. Я жду от жителей Самарской области более заинтересованного ответственного подхода, — рассказал Николай Меркушкин. — Уверен, пройдет буквально несколько лет, и мы увидим результаты нашего труда, наших общих усилий. Люди будут гордиться тем, что сделано сегодня».