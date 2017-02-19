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14:07 (мск), источник: Интерфакс

В посольстве США на Украине прокомментировали признание РФ документов ДНР и ЛНР

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU — Признание Россией паспортов и других документов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик противоречит целям минского процесса по урегулированию ситуации на востоке Украины, заявляют в посольстве США на Украине.

Источник: РИА "Новости"

«Российское признание документов из сепаратистских “республик” вызывает тревогу и не совместимо с согласованными целями Минска», — сообщается в микроблоге американского посольства в твиттере в воскресенье.

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В посольстве также отмечают, что обеспокоены участившимися боями и использованием реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град». «Настоятельно призываем к отводу тяжелого вооружения для достижения устойчивого прекращения огня в Донбассе», — говорится в сообщении.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

Как говорится в документе, решение принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».

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