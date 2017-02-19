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14:42 (мск), источник: РИА Новости

Стороны конфликта в Донбассе прекратили огонь для ремонта ЛЭП в Авдеевке

Перемирие продлится до 16.00 мск. Специалисты уже приступили к ремонтным работам на поврежденной во время обстрелов линии электропередачи.

Источник: AFP 2017

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. В Донбассе достигнута договоренность о прекращении огня с обеих сторон с 12.00 до 16.00 мск для проведения ремонтных работ на линии электропередач, питающей Авдеевку, специалисты приступили к работам, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Фоторепортаж
Ситуация на юго-востоке Украины

Накануне Авдеевка и Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области снова были обесточены в результате обстрелов.

Данные о прекращении огня получены по состоянию на 13.00 мск. Для проведения работ по разминированию на место направлено пиротехническое подразделение Вооруженных сил Украины, после них ремонтом высоковольтных линий займется бригада «ДТЭК высоковольтные сети», отметили в ГСЧС.

В ведомстве сообщили, что всего к аварийно-восстановительным работам привлечены 128 человек и 32 единицы техники, в том числе от ГСЧС — 67 человек и 24 единицы техники.

Авдеевка в конце января — начале февраля оставалась без света почти неделю из-за повреждения линий электропередачи в результате обстрелов. Ремонтные бригады не могли провести ремонт из-за того, что огонь не прекращался. Тепло и вода поставлялось в город с перебоями, за счет энергии с Авдеевского коксохима, который был вынужден остановить производство и работать на обогрев города.

Комментарии
6
Юрий Зуев
Комментарий АБ будет примерно таким- бесперебойное снабжение электричеством Авдеевки может быть обеспечено только после вывода Российских воск из Донбасса. ))
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А Б
Центральная власть Украины в отношении бандитских формирований т.н. ополченцев ЛНР и ДНР действует очень мягко и осторожно, допуская перемирия для восстановления разрушенных систем энергоснабжения. Когда РФ проводила КТО в отношении сепаратистов Чечни, ни о каких перемириях по таким поводам и речи даже не было. Авиация МО РФ ковровыми бомбардировками сметала с лица земли города и мелкие населённые пункты Чечни, также хотевшей отделиться от РФ, как ЛНР и ДНР от Украины. Так что центральная власть Украины действует в данном случае весьма нерешительно и непоследовательно.
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Евгений Краснов
Странная война какая то? то воюют то нападают то обстрел то не обстрел. Ну и где там российские войска?
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