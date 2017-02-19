Стороны конфликта в Донбассе прекратили огонь для ремонта ЛЭП в Авдеевке

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. В Донбассе достигнута договоренность о прекращении огня с обеих сторон с 12.00 до 16.00 мск для проведения ремонтных работ на линии электропередач, питающей Авдеевку, специалисты приступили к работам, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Накануне Авдеевка и Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области снова были обесточены в результате обстрелов.

Данные о прекращении огня получены по состоянию на 13.00 мск. Для проведения работ по разминированию на место направлено пиротехническое подразделение Вооруженных сил Украины, после них ремонтом высоковольтных линий займется бригада «ДТЭК высоковольтные сети», отметили в ГСЧС.

В ведомстве сообщили, что всего к аварийно-восстановительным работам привлечены 128 человек и 32 единицы техники, в том числе от ГСЧС — 67 человек и 24 единицы техники.